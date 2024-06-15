У Дніпрі на вулиці Квітки Цісик створили новий мурал
У Дніпрі на вулиці Квітки Цісик створили новий мурал
Сьогодні 16:43
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У Дніпрі на вулиці Квітки Цісик з'явився новий мурал.
Про це повідомляє Сергій Пустовий у своєму дописі в соцмережах.
Другий мурал на Квітки Цісик готовий!Ось і розквітли на черговому фасаді Райончика чудові квіти.Ще трохи позитиву в наш дуже напружений час не завадить.Допомагає триматися, згодні? Все як обіцяв рівно рік тому – аж не віриться, що вже рік минув, — сказано у дописі у групі “Райончик”.
Над стінописом працював харківський художник Олександр Брітцев.
Маки та ромашки на стінописі символізують глибинну українську культуру.
Стінопис з’явився на цей вулиці не випадково, а в памʼять про американську співачку українського походження Квітку Цісик.
Минулого літа Олександр створив мурал на сусідньому будинку. У 2016 році митець створив стінописи з назвою “Пан Дніпра” та “Пані Дніпра”.
Ми вже писали про цей мурал у травні, а сьогодні кожен містянин може подивитися на нього особисто.
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