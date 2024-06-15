Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на вулиці Квітки Цісик створили новий мурал

Сьогодні 16:43
просмотров

У Дніпрі на вулиці Квітки Цісик з'явився новий мурал.

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Квітки Цісик створили новий мурал

Про це повідомляє Сергій Пустовий у своєму дописі в соцмережах.

Другий мурал на Квітки Цісик готовий!Ось і розквітли на черговому фасаді Райончика чудові квіти.Ще трохи позитиву в наш дуже напружений час не завадить.Допомагає триматися, згодні? Все як обіцяв рівно рік тому – аж не віриться, що вже рік минув, — сказано у дописі у групі “Райончик”.
 
Над стінописом працював харківський художник Олександр Брітцев.
 
Маки та ромашки на стінописі символізують глибинну українську культуру. 
 
Стінопис з’явився на цей вулиці не випадково, а в памʼять про американську співачку українського походження Квітку Цісик.
 
Минулого літа Олександр створив мурал на сусідньому будинку. У 2016 році митець створив стінописи з назвою “Пан Дніпра” та “Пані Дніпра”.
 
Ми вже писали про цей мурал у травні, а сьогодні кожен містянин може подивитися на нього особисто.
 
Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Квітки Цісик створили новий муралУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Квітки Цісик створили новий муралРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі на Набережній Заводській автівка в’їхала в білборд
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:23
    У Дніпрі на Набережній Заводській автівка в’їхала в білборд

    Сьогодні у Дніпрі сталася серйозна ДТП.

    У Дніпрі на Новому мосту врятували кошеня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:50
    У Дніпрі на Новому мосту врятували кошеня

    У Дніпрі небайдужий містянин врятував кошеня на Новому мосту.

    У Дніпрі дівчина-підліток забризкала однолітку перцевим балончиком
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:32
    У Дніпрі дівчина-підліток забризкала однолітку перцевим балончиком

    У Дніпрі між неповнолітніми стався серйозний конфлікт.

    На Дніпропетровщині зловмисник 2 тижні витрачав гроші з картки знайомої
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:53
    На Дніпропетровщині зловмисник 2 тижні витрачав гроші з картки знайомої

    У Верхньодніпровську правоохоронці повідомили про підозру 55-річному чоловіку.

    Наверх