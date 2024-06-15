У Дніпрі на вулиці Квітки Цісик створили новий мурал

Другий мурал на Квітки Цісик готовий!Ось і розквітли на черговому фасаді Райончика чудові квіти.Ще трохи позитиву в наш дуже напружений час не завадить.Допомагає триматися, згодні? Все як обіцяв рівно рік тому – аж не віриться, що вже рік минув, — сказано у дописі у групі “Райончик”.