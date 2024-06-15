Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Ворог майже 15 разів за день атакував Нікопольщину

Сьогодні 18:40
просмотров

Майже півтора десятка разів протягом дня російська армія атакувала Нікопольщину.

Новости Днепра про Ворог майже 15 разів за день атакував Нікопольщину

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Окупанти обстрілювали Дніпропетровщину з артилерії та використовували дрони-камікадзе.

Переважно ворог цілив дронами-камікадзе. Втім, був і артобстріл. Найбільше ударів пережив Нікополь. Потерпали також Мирівська та Покровська громади, — йдеться у дописі очільника ОВА.

Пошкоджено комунальне підприємство, готель, приватна будівля та будівля, що не експлуатується.

Наразі спеціалісти уточнюють інші наслідки терору. Загиблих та травмованих немає.

Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі дівчина-підліток забризкала однолітку перцевим балончиком.

Читайте також:

Новости Днепра про Ворог майже 15 разів за день атакував НікопольщинуУкраїнська Новости Днепра про Ворог майже 15 разів за день атакував НікопольщинуРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі на вулиці Квітки Цісик створили новий мурал
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:43
    У Дніпрі на вулиці Квітки Цісик створили новий мурал

    У Дніпрі на вулиці Квітки Цісик з'явився новий мурал.

    У Дніпрі на Набережній Заводській автівка в’їхала в білборд
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:23
    У Дніпрі на Набережній Заводській автівка в’їхала в білборд

    Сьогодні у Дніпрі сталася серйозна ДТП.

    У Дніпрі на Новому мосту врятували кошеня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:50
    У Дніпрі на Новому мосту врятували кошеня

    У Дніпрі небайдужий містянин врятував кошеня на Новому мосту.

    У Дніпрі дівчина-підліток забризкала однолітку перцевим балончиком
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:32
    У Дніпрі дівчина-підліток забризкала однолітку перцевим балончиком

    У Дніпрі між неповнолітніми стався серйозний конфлікт.

    Наверх