Ворог майже 15 разів за день атакував Нікопольщину

Майже півтора десятка разів протягом дня російська армія атакувала Нікопольщину.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Окупанти обстрілювали Дніпропетровщину з артилерії та використовували дрони-камікадзе.

Переважно ворог цілив дронами-камікадзе. Втім, був і артобстріл. Найбільше ударів пережив Нікополь. Потерпали також Мирівська та Покровська громади, — йдеться у дописі очільника ОВА.

Пошкоджено комунальне підприємство, готель, приватна будівля та будівля, що не експлуатується.

Наразі спеціалісти уточнюють інші наслідки терору. Загиблих та травмованих немає.

Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі дівчина-підліток забризкала однолітку перцевим балончиком.

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