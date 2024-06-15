Ворог майже 15 разів за день атакував Нікопольщину

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Окупанти обстрілювали Дніпропетровщину з артилерії та використовували дрони-камікадзе.
Переважно ворог цілив дронами-камікадзе. Втім, був і артобстріл. Найбільше ударів пережив Нікополь. Потерпали також Мирівська та Покровська громади, — йдеться у дописі очільника ОВА.
Пошкоджено комунальне підприємство, готель, приватна будівля та будівля, що не експлуатується.
Наразі спеціалісти уточнюють інші наслідки терору. Загиблих та травмованих немає.
Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі дівчина-підліток забризкала однолітку перцевим балончиком.
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