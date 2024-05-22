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Оставайтесь в укрытиях: в Днепре раздался взрыв

Сегодня 13:58
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22 апреля в Днепре в 13.40 объявили воздушную тревогу.

Новости Днепра про Оставайтесь в укрытиях: в Днепре раздался взрыв

Около 13.44 в городе слышали взрыв. По состоянию на 13:56 тревога продолжается. Находитесь в укрытиях!

Рекомендуем ждать официальную информацию!

Ранее мы писали, что Днепропетровская область — в пятерке областей с наибольшим разрушением медучреждений.

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