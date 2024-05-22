Оставайтесь в укрытиях: в Днепре раздался взрыв

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Ранее мы писали, что Днепропетровская область — в пятерке областей с наибольшим разрушением медучреждений.
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