Оставайтесь в укрытиях: в Днепре раздался взрыв

Ранее мы писали, что Днепропетровская область — в пятерке областей с наибольшим разрушением медучреждений .

Около 13.44 в городе слышали взрыв. По состоянию на 13:56 тревога продолжается. Находитесь в укрытиях!

22 апреля в Днепре в 13.40 объявили воздушную тревогу.

В Желтых Водах полиция разоблачила 47-летнего мужчину, который обворовал квартиру…

В Днепре за прошлую неделю появились новые вакансии с высокой…

Первая биржа труда в Екатеринославе появилась более 100 лет назад.…

Как выглядела первая биржа труда в Днепре и что там находится сейчас (ФОТО) Первая биржа труда в Екатеринославе появилась более 100 лет назад. Называлась она «Дом трудолюбия», находилась в красивом особняке с лепным декором и помогала найти работу бедным и бездомным людям. Последние даже могли жить в стенах биржи. 0 просмотров

Дважды обокрал одну и ту же квартиру: на Днепропетровщине поймали горе-вора В Желтых Водах полиция разоблачила 47-летнего мужчину, который обворовал квартиру 27 апреля и вернулся туда снова на следующий день продолжать кражу. 2 просмотров

Сегодня в Днепре снова отключили воду: адреса Сегодня, 22 мая, в Днепре продолжаются аварийные работы, на многих улицах в очередной раз отключили воду и снизили давление из-за отсутствия электроснабжения. 3 просмотров

Что раньше было на месте стадиона ДНУ в Днепре: уникальное фото Спортивный стадион ДНУ в Днепре построили в конце 1970-х годов. Ранее это была огромная балка и считалась продолжением ботанического сада. 4 просмотров