20 тисяч за працівника: в Україні знову пропонують ввести економічне бронювання від мобілізації

В Україні хочуть запровадити економічне бронювання від мобілізації.

Розмови про те, аби дозволити роботодавцям за гроші бронювати своїх співробітників лунають вже давно. Раніше пропонувати давати бронь, якщо за одного працівника до бюджету України сплачуватимуть понад 30 тисяч гривень. Втім згодом цю ідею забракували.

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку 22 травня повідомив, що вже є перші напрацювання щодо економічного бронювання. Нардепи пропонують дозволити роботодавцю самостійно визначити стратегічно важливих для підтримки життєдіяльності бізнесу робітників. Сплативши за них 20 тис грн на місяць військового збору, підприємці зможуть продовжувати працювати та сплачувати податки, необхідні для забезпечення Сил оборони та безпеки.

Ініціатор нововведення голова комітету Дмитро Наталуха зазначив, що українському бізнесу потрібне бронювання, тому що він має працювати.

Не буде бізнесу з його податками – не буде за що утримувати наших захисників. Ось така, може, комусь неприємна, але очевидна правда. Але, ще раз – хай бізнес вирішить сам, хто з його співробітників є стратегічним, – сказав він.

Наталуха зазначив, що стратегічними мають бути не стільки галузі, які визначають чиновники, скільки конкретні працівники, яких визначає роботодавець.

Економічне бронювання – це про новий механізм ефективної взаємодії між бізнесом та державою та про збереження економіки, – зауважив Наталуха.

Крім економічного бронювання також пропонують запровадити економічну мобілізацію. Як пояснив нардеп, це може працювати як трудова повинність, коли бізнес із залученням своїх ресурсів надає необхідні послуги та виконує роботи в тих сферах, в яких володіє більшими компетенціями та ефективністю, аніж військові.

Це може бути:

закупівлі, логістика

procurement менеджмент

медичне обслуговування

ремонт техніки

ІТ сфера

будівництво фортифікацій

побутове обслуговування

діловодство

HR тощо

А військові, які раніше займалися роботою в цих галузях, зможуть виконувати більш специфічні військові задачі.

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