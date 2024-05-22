Коли у Дніпрі завершиться навчальний рік та почнуться літні канікули

У Дніпрі підходить до завершення навчальний рік у школах.

31 травня у школах Дніпра закінчиться навчальний рік-2024. А 1 червня діти підуть на три місяці літніх канікул. Відпочивати школярі будуть до початку вересня.

Про це нам повідомили у Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Нагадаємо, що через повітряні тривоги та загрозу обстрілів останні дзвоники у школах Дніпра святкувати не будуть, як це було до війни.

Раніше ми писали про топ 5 місць для розваг та розвитку дітей у Дніпрі.

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