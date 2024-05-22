Коли у Дніпрі завершиться навчальний рік та почнуться літні канікули

31 травня у школах Дніпра закінчиться навчальний рік-2024. А 1 червня діти підуть на три місяці літніх канікул. Відпочивати школярі будуть до початку вересня.
Про це нам повідомили у Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради.
Нагадаємо, що через повітряні тривоги та загрозу обстрілів останні дзвоники у школах Дніпра святкувати не будуть, як це було до війни.
Раніше ми писали про топ 5 місць для розваг та розвитку дітей у Дніпрі.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі КП “Дніпроводоканал” опублікувало відкриті вакансії.
Сьогодні, 22 травня, у Дніпрі тривають аварійні роботи, на багатьох…
Спортивний стадіон ДНУ у Дніпрі збудували наприкінці 1970-х років. Раніше…
Світла буде трохи більше принаймні один день.