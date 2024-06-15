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На войне погиб Герой из Днепропетровской области Денис Жур

Сегодня 09:48
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На войне погиб Защитник из деревни Алексеевка Денис Жур.

Новости Днепра про На войне погиб Герой из Днепропетровской области Денис Жур

Об этом сообщает Алексеевский Дом Культуры в соцсетях.

Мужчина погиб на Донецком направлении, вблизи населенного пункта Часов Яр.

12 июня 2024 года, мужественно исполнив военный долг, в бою за Украину, ее свободу и независимость вблизи населенного пункта Часов Яр, Бахмутского района, Донецкой области, погиб наш односельчанин, младший сержант ЖУР Денис Сергеевич, 31.01.1991 г.р. , командир 2 отделения взвода противотанковых ракетных комплексов роты огневой поддержки мотопехотного батальона, воинской части А1302, — говорится в сообщении.

Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким и побратимам Героя.

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