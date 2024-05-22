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Сьогодні в Дніпрі знову відключили воду: адреси

Сьогодні 12:50
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Сьогодні, 22 травня, у Дніпрі тривають аварійні роботи, на багатьох вулицях у черговий раз відключили воду та знизили тиск через відсутність електропостачання.

Новости Днепра про Сьогодні в Дніпрі знову відключили воду: адреси

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Знижено тиск на вулицях: 

  • Братів Горобців, 66;
  • Верстатобудівельників, 3,64;
  • Запорізьке шосе,2а,4,16 (верхні поверхи).
  • Зоряний,1,1д (верхні поверхи);
  • Запорізьке шосе,2а,4,10,16 (верхні поверхи).

Припинено водопостачанням по адресам:

  • вулиця Леоніда Стромцова, 2в;
  • вулиця Героїв УПА;
  • вулиця Осіння, 9а, 11, 11а, 13, 13а, 13б;
  • вулиця Робоча, 4 – 14;
  • вулиця Олександра Оксанченка;
  • вулиця Шухевича;
  • вулиця Чечелівска;
  • вулиця Бопланівська;
  • вулиця Старокозацька, 41, 43;
  • вулиця Вчительська;
  • вулиця Володимира Антоновича, 71 – 105;
  • вулиця Золотоосіння;
  • вулиця Ламана;
  • вулиця Залізнична;
  • провулок Залізничний;
  • проспект Івана Мазепи, 2, 2а, б;
  • проспект Сергія Нігояна, 45, 47;
  • селище Новоалександрівка вул. Щаслива, 10;
  • селище Братське.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Раніше ми писали, що світла буде більше: у Дніпрі та області дещо змінилися графіки відключень.

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