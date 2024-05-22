Сьогодні в Дніпрі знову відключили воду: адреси
Сьогодні, 22 травня, у Дніпрі тривають аварійні роботи, на багатьох вулицях у черговий раз відключили воду та знизили тиск через відсутність електропостачання.
Про це повідомляє
КП “Дніпроводоканал”.
Знижено тиск на вулицях:
Братів Горобців, 66; Верстатобудівельників, 3,64; Запорізьке шосе,2а,4,16 (верхні поверхи). Зоряний,1,1д (верхні поверхи); Запорізьке шосе,2а,4,10,16 (верхні поверхи).
Припинено водопостачанням по адресам:
вулиця Леоніда Стромцова, 2в; вулиця Героїв УПА; вулиця Осіння, 9а, 11, 11а, 13, 13а, 13б; вулиця Робоча, 4 – 14; вулиця Олександра Оксанченка; вулиця Шухевича; вулиця Чечелівска; вулиця Бопланівська; вулиця Старокозацька, 41, 43; вулиця Вчительська; вулиця Володимира Антоновича, 71 – 105; вулиця Золотоосіння; вулиця Ламана; вулиця Залізнична; провулок Залізничний; проспект Івана Мазепи, 2, 2а, б; проспект Сергія Нігояна, 45, 47; селище Новоалександрівка вул. Щаслива, 10; селище Братське.
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
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