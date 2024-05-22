Сьогодні в Дніпрі знову відключили воду: адреси

Сьогодні, 22 травня, у Дніпрі тривають аварійні роботи, на багатьох вулицях у черговий раз відключили воду та знизили тиск через відсутність електропостачання.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Знижено тиск на вулицях:

Братів Горобців, 66;

Верстатобудівельників, 3,64;

Запорізьке шосе,2а,4,16 (верхні поверхи).

Зоряний,1,1д (верхні поверхи);

Запорізьке шосе,2а,4,10,16 (верхні поверхи).

Припинено водопостачанням по адресам:

вулиця Леоніда Стромцова, 2в;

вулиця Героїв УПА;

вулиця Осіння, 9а, 11, 11а, 13, 13а, 13б;

вулиця Робоча, 4 – 14;

вулиця Олександра Оксанченка;

вулиця Шухевича;

вулиця Чечелівска;

вулиця Бопланівська;

вулиця Старокозацька, 41, 43;

вулиця Вчительська;

вулиця Володимира Антоновича, 71 – 105;

вулиця Золотоосіння;

вулиця Ламана;

вулиця Залізнична;

провулок Залізничний;

проспект Івана Мазепи, 2, 2а, б;

проспект Сергія Нігояна, 45, 47;

селище Новоалександрівка вул. Щаслива, 10;

селище Братське.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Раніше ми писали, що світла буде більше: у Дніпрі та області дещо змінилися графіки відключень.

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