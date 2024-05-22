Випрошував картоплю фрі: у Дніпрі павич здивував своїм візитом відвідувачів кафе (ВІДЕО)

Павич, який завітав до кафе у Дніпрі, здивував відвідувачів.

У кафе в Дніпрі помітили білого павича, який розгулював з розпущеним пір’ям. Поява пернатого неабияк здивувала відвідувачів. Скоріш за все птаха побачили на території яхт-клубу Січ, де ці вони вільно гуляють разом з людьми.

Автори відео, який вдалося зустріти птаха зазначили, що павич випрошував у людей картоплю фрі. Водночас люди переживають за здоров’я пернатого, якого можуть підгодувати шкідливою для нього їжею.

Епічну появу білого павича в кафе Дніпра можна побачити на відео.

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