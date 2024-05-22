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  • Випрошував картоплю фрі: у Дніпрі павич здивував своїм візитом відвідувачів кафе (ВІДЕО)

Випрошував картоплю фрі: у Дніпрі павич здивував своїм візитом відвідувачів кафе (ВІДЕО)

Сьогодні 14:38
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Павич, який завітав до кафе у Дніпрі, здивував відвідувачів.

Новости Днепра про Випрошував картоплю фрі: у Дніпрі павич здивував своїм візитом відвідувачів кафе (ВІДЕО)

У кафе в Дніпрі помітили білого павича, який розгулював з розпущеним пір’ям. Поява пернатого неабияк здивувала відвідувачів. Скоріш за все птаха побачили на території яхт-клубу Січ, де ці вони вільно гуляють разом з людьми. 

Автори відео, який вдалося зустріти птаха зазначили, що павич випрошував у людей картоплю фрі. Водночас люди переживають за здоров’я пернатого, якого можуть підгодувати шкідливою для нього їжею.

Епічну появу білого павича в кафе Дніпра можна побачити на відео. 

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Новости Днепра про Випрошував картоплю фрі: у Дніпрі павич здивував своїм візитом відвідувачів кафе (ВІДЕО)Українська

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