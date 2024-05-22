Поезд из Днепра в Хелм будет курсировать быстрее почти на час

С 9 июня поезд №119 Днепр – Киев – Хелм будет отправляться с Днепра в 21:48, приезжать к вокзалу Киев-Пассажирский в 06:27 и прибывать в Хелм в 16:33 (вместо 17:20).
Обратный поезд №120 Хелм – Киев – Днепр будет отправляться со станции Хелм в 10:37 (вместо 10:27), Киев-Пассажирский 22:39 – 23:13 и прибывать до конечной остановки в 07:28.
Об этом сообщили на странице «Укрзализныци» в Телеграмм.
Купить билеты на эти рейсы можно уже в приложении УЗ и на обновленном вебсайте по ссылке.
Изменения в графике движения поездов предполагают сокращение времени в пути и ожидания пассажиров при пересадке с польских стыковочных рейсов.
В Укрзализныце также напомнили, что оптимизация времени проведения таможенно-пограничного контроля со стороны Украины была успешно проведена в прошлом году для поездов, следующих в направлении как Перемышля, так и Хелма.
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 22 мая, во время воздушной тревоги в Днепре прогремел…
Сегодня Верховная Рада приняла законопроект по борьбе с нелегальными колл-центрами.
Первая биржа труда в Екатеринославе появилась более 100 лет назад.…
22 апреля в Днепре в 13.40 объявили воздушную тревогу.
Сегодня, 22 мая, во время воздушной тревоги в Днепре прогремел взрыв. Появились подробности от военной администрации.
Первая биржа труда в Екатеринославе появилась более 100 лет назад. Называлась она «Дом трудолюбия», находилась в красивом особняке с лепным декором и помогала найти работу бедным и бездомным людям. Последние даже могли жить в стенах биржи.
В Днепропетровской области судили отца пятерых детей, уклонявшегося от мобилизации.
22 апреля в Днепре в 13.40 объявили воздушную тревогу.
В Днепре за прошлую неделю появились новые вакансии с высокой зарплатой.
В Желтых Водах полиция разоблачила 47-летнего мужчину, который обворовал квартиру 27 апреля и вернулся туда снова на следующий день продолжать кражу.
В Днепре КП "Днепропроводоканал" опубликовало открытые вакансии.
Сегодня, 22 мая, в Днепре продолжаются аварийные работы, на многих улицах в очередной раз отключили воду и снизили давление из-за отсутствия электроснабжения.
В Украине хотят внедрить экономическое бронирование от мобилизации.
Спортивный стадион ДНУ в Днепре построили в конце 1970-х годов. Ранее это была огромная балка и считалась продолжением ботанического сада.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!