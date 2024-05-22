Поезд из Днепра в Хелм будет курсировать быстрее почти на час

Укрзализныця сообщила об изменении графика движения поезда Днепр — Киев — Хелм.

С 9 июня поезд №119 Днепр – Киев – Хелм будет отправляться с Днепра в 21:48, приезжать к вокзалу Киев-Пассажирский в 06:27 и прибывать в Хелм в 16:33 (вместо 17:20).

Обратный поезд №120 Хелм – Киев – Днепр будет отправляться со станции Хелм в 10:37 (вместо 10:27), Киев-Пассажирский 22:39 – 23:13 и прибывать до конечной остановки в 07:28.

Об этом сообщили на странице «Укрзализныци» в Телеграмм.

Купить билеты на эти рейсы можно уже в приложении УЗ и на обновленном вебсайте по ссылке.

Изменения в графике движения поездов предполагают сокращение времени в пути и ожидания пассажиров при пересадке с польских стыковочных рейсов.

В Укрзализныце также напомнили, что оптимизация времени проведения таможенно-пограничного контроля со стороны Украины была успешно проведена в прошлом году для поездов, следующих в направлении как Перемышля, так и Хелма.

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