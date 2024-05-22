На Дніпропетровщині суд звинуватив батька п’яти дітей в ухиленні від мобілізації: у чому річ

У Дніпропетровській області судили батька п'ятьох дітей, який ухилявся від мобілізації.

На Дніпропетровщині чоловіка визнали винним в ухиленні від мобілізації, попри те, що він є багатодітним батьком. Аби отримати відстрочку, підозрюваний підробив довідку про нібито відсутність у нього заборгованості зі сплати аліментів. Подробиці повідомило видання “Главком”.

Відомо, що чоловік працює трактористом та має п’ятьох дітей. 14 лютого 2024 року він прибув до ТЦК, де його направили на проходження військово-лікарської комісії, за результатом якої жителя Дніпропетровщини визнали придатним до служби.

Втім, чоловік має право на відстрочку, як багатодітний батько. Представники ТЦК попросили принесли довідку, яка підтвердить, що він справно сплачував аліменти.

Позаяк чоловік мав заборгованість з аліментів, він вирішив підробити довідку державного виконавця. Житель Дніпропетровщини в себе вдома виготовив документ, у якому йшлося про відсутність боргів зі сплати допомоги на дітей.

Фейкову довідку чоловік надав до ТЦК, але там швидко виявили підробку.

Під час суду обвинувачений визнав свою провину. Судді вирішили не відправляти підсудного за ґрати, позаяк на той момент він вже погасив борги за аліментами.

Чоловіку дали умовний термін.

Зауважимо, відповідну норму, згідно з якою багатодітні батьки, що мають заборгованість з аліментів від трьох місяців, позбавляться права на відстрочку від мобілізації, було затверджено новим законом про мобілізацію, ухваленим 11 квітня поточного року. Чинності вона набула з 18 травня.

Читайте також:

Українська

Автор: