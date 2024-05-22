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  • На Днепропетровщине суд обвинил отца пятерых детей в уклонении от мобилизации: в чем дело

На Днепропетровщине суд обвинил отца пятерых детей в уклонении от мобилизации: в чем дело

Сегодня 14:03
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В Днепропетровской области судили отца пятерых детей, уклонявшегося от мобилизации.

Новости Днепра про На Днепропетровщине суд обвинил отца пятерых детей в уклонении от мобилизации: в чем дело

На Днепропетровщине мужчину признали виновным в уклонении от мобилизации, несмотря на то, что он многодетный отец. Чтобы получить отсрочку, подозреваемый подделал справку о якобы отсутствии у него задолженности по уплате алиментов. Подробности сообщило издание «Главком».

Известно, что мужчина работает трактористом и имеет пятерых детей. 14 февраля 2024 года он прибыл в ТЦК, где его направили на прохождение военно-врачебной комиссии, по результату которой жителя Днепропетровщины признали годным к службе.

Впрочем, мужчина имеет право на отсрочку как многодетный отец. Представители ТЦК попросили принести справку, которая подтвердит, что он исправно платил алименты.

Поскольку у мужчины была задолженность по алиментам, он решил подделать справку государственного исполнителя. Житель Днепропетровщины у себя дома сделал документ, в котором говорилось об отсутствии долгов по оплате пособия на детей.

Фейковую справку мужчина предоставил в ТЦК, но там быстро обнаружили подлог.

Во время суда обвиняемый признал свою вину. Судьи решили не отправлять подсудимого за решетку, так как на тот момент он уже погасил долги по алиментам.

Мужчине дали условный срок.

Отметим, соответствующая норма, согласно которой многодетные родители, имеющие задолженность по алиментам от трех месяцев, лишатся права на отсрочку от мобилизации, была утверждена новым законом о мобилизации, принятым 11 апреля текущего года. В силу она вступила с 18 мая.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине суд обвинил отца пятерых детей в уклонении от мобилизации: в чем делоУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине суд обвинил отца пятерых детей в уклонении от мобилизации: в чем делоРусский

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