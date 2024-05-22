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Верховна Рада ухвалила законопроект по боротьбі з “офісниками”: що загрожує порушникам

Сьогодні 15:21
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Сьогодні Верховна Рада ухвалила законопроект по боротьбі з нелегальними кол-центрами.

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Про це повідомив народний депутат фракції “Голос” Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Таким чином проект доповнює Кримінальний Кодекс України новими статтями:

  • Електронно-комунікаційне шахрайство (190-1)
  • Створення, керівництво електронно комунікаційною шахрайською організацією, а такожучасть у ній (255-4)
  • Залучення до участі у електронно комунікаційній шахрайській організації (255-5).

Стаття 190-1 вказує на відповідальність за такі правопорушення:

  1. Протиправне збирання, обробка, зберігання чи використання конфіденційної інформації, пов’язаної за банком, каратиметься позбавленням волі від 3 до 8 років. 
  2. У разі повторного скоєння цього злочину – від 5 до 10 років.
  3. Вчинення вказаних у статті дій під час воєнного або надзвичайного стану – від 7 до 12 років.

Також в усіх трьох випадках особі буде заборонено обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Згідно статті 255-4:

  1. Створення нелегальних кол-центрів або подібних організацій тягне за собою позбавлення волі від 7 до 12 років.
  2. За участь в цих організаціях – від 5 до 10 років.
  3. Якщо дії передбачені першою, другою або третьою частиною статті вчинені в умовах воєнного чи надзвичайного стану – від 8 до 13 років.
  4. Керівництво або об’єднання цими спільнотами – від 10 до 15 років.

В частині першій, другій, третій та четвертій статті 255 також зазначається конфіскація майна. П’ята частина має на увазі позбавлення кримінальної відповідальності, якщо учасник добровільно повідомить про правопорушення зазначенні в законопроекті до повідомлення йому про підозру.

Стаття 255-5:

  1. За залучення до участі в нелегальних кол-центрах або подібних організаціях загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.
  2. Ті самі дії вчинені повторно або в умовах воєнного або надзвичайного стану – від 5 до 10 років.

Зверніть увагу на те, що законопроект був прийнятий Верховною Радою поки що у першому читанні, а закон набирає чинності з наступного дня після його опублікування. 

Наразі ЗА основу проголосували 267 парламентарів.

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