На Дніпропетровщині вогнеборці не дали розповсюдитись займанню

У місті Павлоград рятувальники ліквідували займання у будинку.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Інцидент стався сьогодні, 16 червня, на вулиці Дніпровській.

6 червня о 08:39 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння, розташованого на вулиці Дніпровській міста Павлоград. Прибувши за викликом рятувальники встановили, що зайнялось перекриття будинку та домашнє майно на горищі на площі 2,5 кв.м, — йдеться у дописі.

Пожежу ліквідували за 20 хвилин. На щастя, загиблих та травмованих немає.

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