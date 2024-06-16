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На Дніпропетровщині вогнеборці не дали розповсюдитись займанню

Сьогодні 09:56
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У місті Павлоград рятувальники ліквідували займання у будинку.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вогнеборці не дали розповсюдитись займанню

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Інцидент стався сьогодні, 16 червня, на вулиці Дніпровській.

6 червня о 08:39 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння, розташованого на вулиці Дніпровській міста Павлоград. Прибувши за викликом рятувальники встановили, що зайнялось перекриття будинку та домашнє майно на горищі на площі 2,5 кв.м, — йдеться у дописі.

Пожежу ліквідували за 20 хвилин. На щастя, загиблих та травмованих немає.

Сьогодні ми писали про те, що окупанти зранку атакували Нікополь.

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