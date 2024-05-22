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Верховная Рада приняла законопроект по борьбе с «офисниками»: что угрожает нарушителям

Сегодня 15:21
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Сегодня Верховная Рада приняла законопроект по борьбе с нелегальными колл-центрами.

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Об этом сообщил народный депутат фракции «Голос» Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Таким образом, проект дополняет Уголовный Кодекс Украины новыми статьями:

  • Электронно-коммуникационное мошенничество (190-1)
  • Создание, руководство электронно-коммуникационной мошеннической организацией, а также участие в ней (255-4)
  • Привлечение к участию в электронно-коммуникационной мошеннической организации (255-5).

Статья 190-1 указывает на ответственность за следующие правонарушения:

  1. Противоправный сбор, обработка, хранение или использование конфиденциальной информации, связанной с банком, будет наказываться лишением свободы от 3 до 8 лет.
  2. В случае повторного совершения этого преступления – от 5 до 10 лет.
  3. Совершение указанных в статье действий во время военного или чрезвычайного положения – от 7 до 12 лет.

Также во всех трех случаях лицу будет запрещено занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Согласно статье 255-4:

  1. Создание нелегальных колл-центров или подобных организаций влечет лишение свободы от 7 до 12 лет.
  2. За участие в этих организациях – от 5 до 10 лет.
  3. Если действия, предусмотреные первой, второй или третьей частью статьи, совершены в условиях военного или чрезвычайного положения — от 8 до 13 лет.
  4. Руководство или объединение этих сообществ – от 10 до 15 лет.

В части первой, второй, третьей и четвертой статьи 255-4 также указывается конфискация имущества. Пятая часть подразумевает лишение уголовной ответственности, если участник добровольно сообщит о правонарушении указаном в законопроекте до того как ему сообщат о подозрении.

Статья 255-5:

  1. За привлечение к участию в нелегальных колл-центрах или подобных организациях грозит лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.
  2. Те же действия совершены повторно или в условиях военного или чрезвычайного положения – от 5 до 10 лет.

Обратите внимание, что законопроект был принят Верховной Радой пока в первом чтении, а закон вступает в силу со следующего дня после его опубликования. 

В настоящее время за основу проголосовали 267 парламентариев.

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