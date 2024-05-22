Верховная Рада приняла законопроект по борьбе с «офисниками»: что угрожает нарушителям

Об этом сообщил народный депутат фракции «Голос» Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
Таким образом, проект дополняет Уголовный Кодекс Украины новыми статьями:
Статья 190-1 указывает на ответственность за следующие правонарушения:
Также во всех трех случаях лицу будет запрещено занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Согласно статье 255-4:
В части первой, второй, третьей и четвертой статьи 255-4 также указывается конфискация имущества. Пятая часть подразумевает лишение уголовной ответственности, если участник добровольно сообщит о правонарушении указаном в законопроекте до того как ему сообщат о подозрении.
Статья 255-5:
Обратите внимание, что законопроект был принят Верховной Радой пока в первом чтении, а закон вступает в силу со следующего дня после его опубликования.
В настоящее время за основу проголосовали 267 парламентариев.
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