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На Харківщині під час авіаудару загинув солдат з Підгородного

Сьогодні 21:19
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На Харківщині загинув солдат з Дніпропетровщини.

Новости Днепра про На Харківщині під час авіаудару загинув солдат з Підгородного

17 травня обірвалось життя Дмитра Бондаренка. Це сталося під час виконання бойового завдання. Ворог вдарив авіацією поблизу населеного пункту Лук’янці на Харківському напрямку. 

Сумну звістку повідомили у Підгороднеській територіальній громаді. 

Наш Герой Дмитро був вірний військовій присязі та загинув в ході виконання бойового завдання в результаті авіаційного удару поблизу населеного пункту Лук’янці Харківської області. Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо ваш біль та схиляємо голову в глибокій скорботі! Вічний спокій душі та слава воїну, який віддав життя за незалежність України та свій народ! – йдеться у повідомленні.
Попрощатися з Дмитром можна 22 травня о 12.30 біля Підгородненської міської ради.
 
 

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