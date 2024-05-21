На Харківщині під час авіаудару загинув солдат з Підгородного

17 травня обірвалось життя Дмитра Бондаренка. Це сталося під час виконання бойового завдання. Ворог вдарив авіацією поблизу населеного пункту Лук’янці на Харківському напрямку.
Сумну звістку повідомили у Підгороднеській територіальній громаді.
Наш Герой Дмитро був вірний військовій присязі та загинув в ході виконання бойового завдання в результаті авіаційного удару поблизу населеного пункту Лук’янці Харківської області. Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо ваш біль та схиляємо голову в глибокій скорботі! Вічний спокій душі та слава воїну, який віддав життя за незалежність України та свій народ! – йдеться у повідомленні.
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