На Харківщині під час авіаудару загинув солдат з Підгородного

Наш Герой Дмитро був вірний військовій присязі та загинув в ході виконання бойового завдання в результаті авіаційного удару поблизу населеного пункту Лук’янці Харківської області. Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо ваш біль та схиляємо голову в глибокій скорботі! Вічний спокій душі та слава воїну, який віддав життя за незалежність України та свій народ! – йдеться у повідомленні.