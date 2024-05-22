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Взрыв в Днепре: появились подробности от ОВА

Сегодня 15:31
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Сегодня, 22 мая, во время воздушной тревоги в Днепре прогремел взрыв. Появились подробности от военной администрации.

Новости Днепра про Взрыв в Днепре: появились подробности от ОВА

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, оккупанты атаковали инфраструктуру. В результате удара произошел пожар.

«К сожалению, есть в области и прилет. Враг атаковал инфраструктуру региона. Произошел пожар», — написал Сергей Лысак.

Он также добавил, что в Каменском районе защитники неба сбили вражеский разведывательный беспилотник.

Напомним, ранее мы писали, что в Харьковской области во время авиаудара погиб солдат из Подгородного.

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