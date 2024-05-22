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У Кривому Розі ледь не згоріла квартира через електролічильник

Сьогодні 16:11
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У Кривому Розі на Дніпропетровщині через електролічильник ледь не згоріла квартира.

Новости Днепра про У Кривому Розі ледь не згоріла квартира через електролічильник

Через електролічильник ледь не згоріла квартира на Південному ГЗК у Кривому Розі, пише тг-канал “На часі”.

На Панаса Мирного мешканці помітили дим, що йшов з електролічильника. По дротах вогонь пішов у квартиру й вирував на площі 15 квадратних метрів. Вигоріла стеля і частково попалило міжкімнатні двері.

На щастя, люди не постраждали, але квартира й домашні речі частково пошкоджені

Новости Днепра про У Кривому Розі ледь не згоріла квартира через електролічильник

Новости Днепра про У Кривому Розі ледь не згоріла квартира через електролічильник

Новости Днепра про У Кривому Розі ледь не згоріла квартира через електролічильник

Нагадаємо, учора, 21 травня, у Дніпровському районі сталася пожежа на території садового товариства.

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Новости Днепра про У Кривому Розі ледь не згоріла квартира через електролічильникУкраїнська

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