У Дніпровському районі сталася пожежа на території садового товариства

У Дніпрі горів дерев'яний будинок.

У Дніпровському районі 21 травня зайнявся дерев’яний будинок на території садового товариства “Лісова поляна”, що у Петриківській громаді. Про це йдеться на сайті ДСНС регіону.

За даними рятувальників, горіли дах та майно у двоповерховому будинку. Загальна площа пожежі склала 150 метрів квадратних.

Займання ліквідовували 15 рятувальників та три одиниці пожежно-рятувальної техніки. Загиблих та травмованих немає.

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