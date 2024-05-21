У Дніпровському районі сталася пожежа на території садового товариства

У Дніпровському районі 21 травня зайнявся дерев’яний будинок на території садового товариства “Лісова поляна”, що у Петриківській громаді. Про це йдеться на сайті ДСНС регіону.
За даними рятувальників, горіли дах та майно у двоповерховому будинку. Загальна площа пожежі склала 150 метрів квадратних.
Займання ліквідовували 15 рятувальників та три одиниці пожежно-рятувальної техніки. Загиблих та травмованих немає.
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