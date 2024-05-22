В Кривом Роге чуть не сгорела квартира из-за электросчетчика

Из-за электросчетчика чуть не сгорела квартира на Южном ГОКе в Кривом Роге, пишет тг-канал «На часі».
На Панаса Мирного жители заметили дым, шедший из электросчетчика. По проводам огонь пошел в квартиру и бушевал на площади 15 квадратных метров. Выгорел потолок и частично сжег межкомнатную дверь.
К счастью люди не пострадали, но квартира и домашние вещи частично повреждены.
Напомним, вчера, 21 мая, в Днепровском районе произошел пожар на территории садового общества.
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