В Кривом Роге чуть не сгорела квартира из-за электросчетчика

В Кривом Роге на Днепропетровщине из-за электросчетчика чуть не сгорела квартира.

Из-за электросчетчика чуть не сгорела квартира на Южном ГОКе в Кривом Роге, пишет тг-канал «На часі».

На Панаса Мирного жители заметили дым, шедший из электросчетчика. По проводам огонь пошел в квартиру и бушевал на площади 15 квадратных метров. Выгорел потолок и частично сжег межкомнатную дверь.

К счастью люди не пострадали, но квартира и домашние вещи частично повреждены.

Напомним, вчера, 21 мая, в Днепровском районе произошел пожар на территории садового общества.

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