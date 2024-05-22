Задушив знайомого та втік до Львова: жителя Кривого Рогу підозрюють в умисному вбивстві

37-річний чоловік вбив свого товариша у Кривому Розі, після чого втік до Львівської області. Упродовж доби злочинець переховувався від правоохоронців.
Як повідомили у Нацполіції, 20 травня поліціянтам повідомили про виявлення тіла чоловіка в одній із квартир у Тернівському районі міста. Як зʼясували слідчі, між двома чоловіками виник конфлікт, в ході якого підозрюваний задушив сорочкою 49-річного потерпілого та втік.
Завдяки допомозі колег зі Львова, криворізькі правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві.
Чоловіку інкримінують умисне вбивство. Якщо вину затриманого доведуть, йому загрожує покарання у вигляді ув’язнення на 15 років.
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