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  • Задушив знайомого та втік до Львова: жителя Кривого Рогу підозрюють в умисному вбивстві

Задушив знайомого та втік до Львова: жителя Кривого Рогу підозрюють в умисному вбивстві

Сьогодні 15:32
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Жителя Кривого Рогу підозрюють в умисному вбивстві.

Новости Днепра про Задушив знайомого та втік до Львова: жителя Кривого Рогу підозрюють в умисному вбивстві

37-річний чоловік вбив свого товариша у Кривому Розі, після чого втік до Львівської області. Упродовж доби злочинець переховувався від правоохоронців. 

Як повідомили у Нацполіції, 20 травня поліціянтам повідомили про виявлення тіла чоловіка в одній із квартир у Тернівському районі міста. Як зʼясували слідчі, між двома чоловіками виник конфлікт, в ході якого підозрюваний задушив сорочкою 49-річного потерпілого та втік.

Завдяки допомозі колег зі Львова, криворізькі правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві.

Чоловіку інкримінують умисне вбивство. Якщо вину затриманого доведуть, йому загрожує покарання у вигляді ув’язнення на 15 років. 

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Новости Днепра про Задушив знайомого та втік до Львова: жителя Кривого Рогу підозрюють в умисному вбивствіУкраїнська

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