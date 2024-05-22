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  • Задушил знакомого и сбежал во Львов: жителя Кривого Рога подозревают в умышленном убийстве

Задушил знакомого и сбежал во Львов: жителя Кривого Рога подозревают в умышленном убийстве

Сегодня 15:32
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Жителя Кривого Рога подозревают в умышленном убийстве.

Новости Днепра про Задушил знакомого и сбежал во Львов: жителя Кривого Рога подозревают в умышленном убийстве

37-летний мужчина убил своего товарища в Кривом Роге, после чего спрятался во Львовской области.  Почти сутки преступник скрывался от правоохранителей.

Как сообщили в Нацполиции, 20 мая полицейским сообщили об обнаружении тела мужчины в одной из квартир в Терновском районе города. Как выяснили следователи, между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый задушил рубашкой 49-летнего потерпевшего и скрылся.

Благодаря помощи коллег из Львова, криворожские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве.

Мужчине инкриминируют умышленное убийство. Если вина задержанного будет доказана, ему грозит наказание в виде заключения на 15 лет.

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Новости Днепра про Задушил знакомого и сбежал во Львов: жителя Кривого Рога подозревают в умышленном убийствеУкраїнська Новости Днепра про Задушил знакомого и сбежал во Львов: жителя Кривого Рога подозревают в умышленном убийствеРусский

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