Задушил знакомого и сбежал во Львов: жителя Кривого Рога подозревают в умышленном убийстве

Жителя Кривого Рога подозревают в умышленном убийстве.

37-летний мужчина убил своего товарища в Кривом Роге, после чего спрятался во Львовской области. Почти сутки преступник скрывался от правоохранителей.

Как сообщили в Нацполиции, 20 мая полицейским сообщили об обнаружении тела мужчины в одной из квартир в Терновском районе города. Как выяснили следователи, между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый задушил рубашкой 49-летнего потерпевшего и скрылся.

Благодаря помощи коллег из Львова, криворожские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве.

Мужчине инкриминируют умышленное убийство. Если вина задержанного будет доказана, ему грозит наказание в виде заключения на 15 лет.

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