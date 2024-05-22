Двічі обікрав одну й ту саму квартиру: на Дніпропетровщині спіймали горе-крадія

Головне управління національної поліції в Дніпропетровській області повідомило, що 27 квітня чоловік розбив вікно квартири та поцупив звідти мобільні телефони, музичну колонку та навушники. А 28 квітня повернувся та забрав електроінструмент. Все викрадене злочинець продав.
Горе-крадію правоохоронці повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Згідно статті йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Раніше ми писали, що житель Кривого Рогу двічі відмовився взяти повістку від ТЦК: що вирішив суд.
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