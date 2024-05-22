КП “Дніпроводоканал” запрошує мешканців Дніпра на роботу: які вакансії

КП “Дніпроводоканал” запрошує на роботу мешканців та переселенців. Керівництво обіцяє для робітників стабільну заробітну плату та інші соціальні пакети.
Про це повідомили на сторінці КП “Дніпроводоканал” у Телеграмі.
“Шановні дніпряни та внутрішньо переміщені особи, які перебувають в нашому місті! Автотранспортний цех КП «Дніпроводоканал» запрошує на постійну роботу фахівців на відкриті вакансії!Наше підприємство пропонує стабільну заробітну плату та інші соціальні пакети для наших робітників”, – йдеться в повідомлені.
Відкриті вакансії:
Якщо вас зацікавила вакансія, звертайтесь за контактним номером телефону відділу кадрів: (056)7-199-354.
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