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КП “Дніпроводоканал” запрошує мешканців Дніпра на роботу: які вакансії

Сьогодні 13:07
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У Дніпрі КП “Дніпроводоканал” опублікувало відкриті вакансії.

Новости Днепра про КП “Дніпроводоканал” запрошує мешканців Дніпра на роботу: які вакансії

КП “Дніпроводоканал” запрошує на роботу мешканців та переселенців. Керівництво обіцяє для робітників стабільну заробітну плату та інші соціальні пакети.

Про це повідомили на сторінці КП “Дніпроводоканал” у Телеграмі.

“Шановні дніпряни та внутрішньо переміщені особи, які перебувають в нашому місті! Автотранспортний цех КП «Дніпроводоканал» запрошує на постійну роботу фахівців на відкриті вакансії!Наше підприємство пропонує стабільну заробітну плату та інші соціальні пакети для наших робітників”, – йдеться в повідомлені.

Відкриті вакансії:

  • водій автотранспортних засобів — зарплата: 13300 — 15000 грн;
  • машиніст екскаватора одноковшового — зарплата: 17000 грн;
  • машиніст крана автомобільного — зарплата: 16500грн;
  • тракторист — зарплата: 14500 грн;
  • машиніст бульдозера (будівельні роботи) — зарплата: 17000 грн;
  • фельдшер 0,5 ставки — зарплата: 7600 грн.

Новости Днепра про КП “Дніпроводоканал” запрошує мешканців Дніпра на роботу: які вакансії

Якщо вас зацікавила вакансія, звертайтесь за контактним номером телефону відділу кадрів: (056)7-199-354.

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