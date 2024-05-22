КП “Дніпроводоканал” запрошує мешканців Дніпра на роботу: які вакансії

У Дніпрі КП “Дніпроводоканал” опублікувало відкриті вакансії.

КП “Дніпроводоканал” запрошує на роботу мешканців та переселенців. Керівництво обіцяє для робітників стабільну заробітну плату та інші соціальні пакети.

Про це повідомили на сторінці КП “Дніпроводоканал” у Телеграмі.

“Шановні дніпряни та внутрішньо переміщені особи, які перебувають в нашому місті! Автотранспортний цех КП «Дніпроводоканал» запрошує на постійну роботу фахівців на відкриті вакансії!Наше підприємство пропонує стабільну заробітну плату та інші соціальні пакети для наших робітників”, – йдеться в повідомлені.

Відкриті вакансії:

водій автотранспортних засобів — зарплата: 13300 — 15000 грн;

машиніст екскаватора одноковшового — зарплата: 17000 грн;

машиніст крана автомобільного — зарплата: 16500грн;

тракторист — зарплата: 14500 грн;

машиніст бульдозера (будівельні роботи) — зарплата: 17000 грн;

фельдшер 0,5 ставки — зарплата: 7600 грн.

Якщо вас зацікавила вакансія, звертайтесь за контактним номером телефону відділу кадрів: (056)7-199-354.

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