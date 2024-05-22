КП «Днепропроводоканал» приглашает жителей Днепра на работу: какие вакансии

КП «Днепропроводоканал» приглашает на работу жителей и переселенцев. Руководство обещает для рабочих стабильную заработную плату и другие социальные пакеты.
Об этом сообщили на странице КП «Днепропроводоканал» в Телеграмме.
«Уважаемые днепряне и внутренне перемещенные лица, которые находятся в нашем городе! Наше предприятие предлагает стабильную заработную плату и другие социальные пакеты для наших рабочих”, — говорится в сообщении.
Открытые вакансии:
Если вас заинтересовала вакансия, обращайтесь по контактному номеру телефона отдела кадров: (056) 7-199-354.
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