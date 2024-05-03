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У Дніпропетровській області чоловік напав на свого сусіда у під’їзді

Сьогодні 20:53
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У Дніпропетровській області чоловік намагався вбити свого сусіда.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області чоловік напав на свого сусіда у під'їзді

У Марганеці, 29 квітня в житловому будинку у під’їзді стався замах на вбивство. 38-річний чоловік напав на свого 51-річного сусіда. І завдав йому декілька ударів молотком, а потім вдарив ножем у голову.

Після скоєння злочину нападник втік.

Невдовзі правоохоронці розшукали зловмисника. Його затримали та доставили у відділок. Знаряддя злочину: ніж та молоток – вилучили. 

30 квітня нападнику повідомили про підозру за частиною 3 статті 15, частиною 1 статті 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Нині чоловік під вартою.

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Новости Днепра про У Дніпропетровській області чоловік напав на свого сусіда у під'їздіУкраїнська

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