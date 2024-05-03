У Дніпрі з 6 по 9 травня в сотнях квартир не буде світла: адреси

У Дніпрі 6-9 травня Центральна енергетична компанія знову відключатиме деяким абонентам світло на час проведення ремонтних робіт.
Світла не буде з 08:00 до 17:00 за адресами:
вул. Бориса Кротова: 1Б;
вул. Краснопільська: 1А, 3, 5-8, 11А, 13А, 15;
просп. Богдана Хмельницького: 116;
вул. Аеродром: 1-14, 14Б, 15-17, 32, 147, 211, 227, 268, 271, 303;
вул. Аеропорт: 33, 37, 39, 70, 79, 113, 114, 145, 160, 160Б, 169, 187, 209, 210А, 210Г, 211, 223А, 250, 263, 303, 320, 436;
вул. Будівельників: 10Т, 10Н,17, 295, 305;
вул. 152-ї Дивізії: 160Д;
вул. Автозаводська: 1-43, 45Б, 46-48, 50-62, 64-86 (парні), 88Б, 90Г, 92-106 (парні), 112-124 (парні), 128-136 (парні);
вул. Арбатська: 32М, 34, 36, 37, 38А, 39-49, 51, 53, 55;
вул. Зимова: 1-18, 20;
вул. Кленова: 1, 3, 5, 52;
вул. Крамського: 1, 3, 5-42, 43А, 44-47, 51Б;
вул. Криворізька: 1, 16А, 22В, 24-50 (парні);
вул. Надбалківська: 4-24 (парні), 30, 38, 40;
вул. Переможців: 1-46, 47А, 48-64, 65А, 66-73, 75, 77, 79-81, 84-110 (парні);
вулиця Олексія Тищика: 1, 2А, 3-19, 20А, 21-38, 40, 42, 44-48, 49А, 50-52, 53А, 54-66;
вул. Пржевальського: 2А, 4, 6, 8;
вулиця Сєдова: 1, 2Б, 3-5, 7-17, 18А, 19, 20, 22;
пров. Громадський: 1-5, 7, 9-13, 15-17, 18А, 19-21, 23, 27, 28А, 29-31, 34-42 (парні);
пров. Зимовий: 1-6, 8;
пров. Ізюмський: 12, 14, 31-41 (непарні), 43А, 45, 46А, 47, 51А, 55, 57, 59, 61А, 63-69 (непарні), 71А, 73, 75А, 77, 79, 81, 83А, 85А,
87-95 (непарні), 109;
пров. Ізюмський другий: 33;
пров. Крамського: 1, 4;
пров. Криворізький: 4-7, 9, 11, 13;
пров. Північний: 1-12, 14, 16;
проїзд Тупиковий: 3-15 (непарні);
проїзд Шаховий: 2-9, 11, 12А, 14, 16-29, 30А, 31-34, 35А, 36-49, 51-65 (непарні), 67А;
тупік Криворізький: 1-15 (непарні), 23-25, 27-41 (непарні);
вул. Надбалківська: 4-24 (парні), 30, 38, 40;
пров. Криворізький: 5-7, 9, 11, 13;
пров. Північний: 1-11, 12А, 14, 16;
проїзд Шаховий: 34, 37, 38, 40-47, 49-67 (непарні).
вул. Аеропорт: 39, 113, 114, 320;
вул. Національної Гвардії: 19Г;
вул. Василя Сліпака: 32, 34;
вул. Івана Франка: 22, 24, 33, 37, 39;
вул. Перемоги: 212, 214, 216;
вул. Дмитра Кедріна: 50, 52А, 54, 56А, 58, 60, 62, 64А;
вул. Криворізька: 12А, 14А, 16, 20;
вул. Павла Чубинського: 4А, 6А, 7-9, 11, 13А, 15А;
вул. Робоча: 89, 91, 93А, 95, 97А, 99, 148, 174, 176, 178;
вул. Театральна: 1А, 5А, 6;
пров. Верстатобудівельний: 4.
вул. Макарова: 1-25 (непарні);
вул. Холодноярська: 22-28 (парні);
вул. Братів Горобців (Дмитра Кедріна): 57;
вул. Криворізька: 2-8 (парні), 20;
вул. Макарова: 1-5, 7-9, 11-21 (непарні), 23А, 25;
вул. Холодноярська: 21, 22-28 (парні);
пров. Верстатобудівельний: 4.
Запорізьке шосе 30Л, 60, 60К, 68;
вул. Надії Алексєєнко: 106.
Світло можуть повернути раніше, якщо завершать ремонтні роботи завчасно.
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