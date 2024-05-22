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В супермаркетах Дніпра з’явилася черешня: ціни

Сьогодні 16:58
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У Дніпрі з’явилася солодка літня ягода, однак поласувати нею коштує дорого.

Новости Днепра про В супермаркетах Дніпра з’явилася черешня: ціни

Черешню помітили у деяких супермаркетах Дніпра. Купити ягоду 1 гатунку можна по акції за 139,90 гривень за кілограм у “Варусі”. Звичайна ціна — 189 грн за кілограм.

Новости Днепра про В супермаркетах Дніпра з’явилася черешня: ціни

У “Ля Сільпо” черешня сортова коштує 15,90 за 100 грам. А черешня сорту “Коник Закарпаття” аж 32,90. У звичайному “Сільпо” свіжої черешні ще немає, але можна купити сушену за 99 гривень за 100 грам.

Новости Днепра про В супермаркетах Дніпра з’явилася черешня: ціни

Новости Днепра про В супермаркетах Дніпра з’явилася черешня: ціни

Великий вибір черешні представлено у супермаркеті Dmart: звичайна черешня ціною 148,50 грн/100 г, черешня Еліт — 111/100 г, черешня Flora – 480 грн за 250 грам і 588 грн за 350 грам.

Новости Днепра про В супермаркетах Дніпра з’явилася черешня: ціни

Новости Днепра про В супермаркетах Дніпра з’явилася черешня: ціни

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі вже можна купити молоді кабачки.

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Новости Днепра про В супермаркетах Дніпра з’явилася черешня: ціниУкраїнська Новости Днепра про В супермаркетах Дніпра з’явилася черешня: ціниРусский

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