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В Днепре судили мужчину, снимавшего вручение повесток работниками ТЦК

Сегодня 10:59
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В Днепре мужчину судили за съемку работы представителей ТЦК.

Новости Днепра про В Днепре судили мужчину, снимавшего вручение повесток работниками ТЦК

Житель Днепра снимал работников ТЦК на видео и едва не сел за решетку.

Следователи задокументировали 10 эпизодов съемки работы представителей ТЦК, которые вручали повестки.

Рассмотрение дела состоялось в Октябрьском районном суде Днепра. Об этом есть соответствующая ссылка в Едином реестре судебных решений.

Гражданин в неустановленное время, но не позднее 29 апреля 2023 года, возник преступный умысел, направленный на распространение информации о перемещении Вооруженных Сил Украины, по возможности их идентификации на местности, информация о которой не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, Министерством обороны Украины или другими уполномоченными государственными органами, совершенное в условиях военного положения, — сказано в приговоре.

Суд учел раскаяние мужчины и назначил ему наказание — 5 лет лишения свободы по части 2 статьи 114-2 УК Украины. Суд заменил основное наказание условным сроком с испытательным сроком на 1 год.

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Новости Днепра про В Днепре судили мужчину, снимавшего вручение повесток работниками ТЦКУкраїнська Новости Днепра про В Днепре судили мужчину, снимавшего вручение повесток работниками ТЦКРусский

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