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  • Серед білого дня нападав на жінок у центрі Дніпра: з’явилося відео затримання невідомого хулігана

Серед білого дня нападав на жінок у центрі Дніпра: з’явилося відео затримання невідомого хулігана

Сьогодні 16:48
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Хулігана, який бив жінок в центрі Дніпра, затримала патрульна поліція.

Новости Днепра про Серед білого дня нападав на жінок у центрі Дніпра: з'явилося відео затримання невідомого хулігана

У Дніпрі невідомий чоловік нападав на жінок посеред вулиці та бив їх по голові. Він завдавав ударів такої сили, що постраждалі падали з ніг. Упродовж 10 хвилин хуліган вдарив трьох дніпрянок. 

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував відео затримання зухвалого нападника на жінок. На запис відеокамер також потрапили “подвиги” хулігана. 

Першою жертвою чоловіка стала жінка, яка йшла навпроти нього. Хуліган зненацька вдарив її по голові, а потім повалив на землю. Другою постраждалою була містянка, яка збиралася переходити дорогу на “зебрі”. Нападник одним ударом збив перехожу з ніг і пішов геть.

На третю жінку чоловік напав поблизу магазину. Потерпіла вдарилася головою об стіну та впала на землю. Відомо, що це 32-річна місцева жителька. На відео видно, що постраждала сильно забилася об асфальт. Небайдужі перехожі викликали “швидку” та звернулися до поліції. 

Хулігана, який бив жінок, затримали на вулиці Княгині Ольги. За словами Олексія Білошицького, на нападника чекає суд. 

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Новости Днепра про Серед білого дня нападав на жінок у центрі Дніпра: з'явилося відео затримання невідомого хуліганаУкраїнська

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