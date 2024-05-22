Среди бела дня нападал на женщин в центре Днепра: появилось видео задержание неизвестного хулигана

В Днепре неизвестный мужчина нападал на женщин посреди улицы и избивал их по голове. Он наносил удары такой силы, что пострадавшие падали с ног. В течение 10 минут хулиган ударил трех днепрянок.
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий опубликовал видео задержания дерзкого нападающего на женщин. На запись видеокамер также попали «подвиги» хулигана.
Первой жертвой мужчины стала женщина, шедшая напротив него. Хулиган неожиданно ударил ее по голове, а затем свалил на землю. Второй пострадавшей была горожанка, которая собиралась переходить дорогу на «зебре». Нападающий одним ударом сбил прохожую с ног и ушел.
На третью женщину мужчина напал вблизи магазина. Потерпевшая ударилась головой о стену и упала на землю. Известно, что это 32-летняя местная жительница. На видео видно, что пострадавшая сильно забилась об асфальт. Неравнодушные прохожие вызвали «скорую» и обратились в полицию.
Хулигана, избивавшего женщин, задержали на улице Княгини Ольги. По словам Алексея Белошицкого, нападающего ждет суд.
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