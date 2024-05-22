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У Дніпрі невідомий раптово вдарив жінку та втік: з’ясувалися подробиці

Сьогодні 08:03
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З'ясувалися подробиці про чоловіка, який вчора, 21 травня, вдарив жінку по голові та втік у сторону вокзалу. Подія відбулася на проспекті Дмитра Яворницького 72.

Новости Днепра про У Дніпрі невідомий раптово вдарив жінку та втік: з'ясувалися подробиці

Згодом стало відомо, що протягом 10 хвилин жертвами стали три жінки. Це зафіксували камери відеоспостереження. На них видно, як чоловік без причини підбігає до перехожих жінок, б’є їх та валить на землю, після чого наносить ще кілька ударів та тікає в невідому сторону шукати інших жертв. 

Про стан потерпілих наразі відомо, що до лікарні потрапила 32-річна жінка, яку порушник вдарив головою об стіну.

Нагадаємо, що вчора, 21 травня, наші кореспонденти отримали коментар від поліції щодо того, що у Дніпрі чоловік раптово вдарив жінку по голові та побіг до вокзалу. Чоловік був затриманий на вулиці Княгині Ольги. 

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Новости Днепра про У Дніпрі невідомий раптово вдарив жінку та втік: з'ясувалися подробиціУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі невідомий раптово вдарив жінку та втік: з'ясувалися подробиціРусский

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