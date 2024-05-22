Що у Дніпрі можна купити за криптовалюту: де її вже приймають

Криптовалюта – один із різновидів цифрової валюти. Ці гроші не можна потримати в руках, але ними можна оплачувати послуги та робити покупки. У низці країн ЄС за допомогою криптовалюти видають зарплату, нею можна розрахуватися за перебування у готелі, витратити на покупки у магазині.

Журналісти dnepr.info дізнались, що можна купити за криптовалюту в Україні.

Криптовалюта – це не обов’язково біткоін. Вона може називатися по-різному. Це будь-який вид валюти у віртуальній формі. Називають її так тому що для захисту транзакцій, зроблених у цій валюті, використовується спеціальне шифрування – криптографія. У світі одночасно кілька різновидів криптовалюти.

Де приймають криптовалюту

За криптовалюту в Україні можна купити різну техніку від смартфона до ноутбука. Щоправда, такі гроші приймають не всі магазини. Скупитися за крипту можна в магазинах: «Фокстрот», Stylus, Yabluka. Також за крипту в Дніпрі можна купити їжу – розрахунок у цій валюті у 2022 році запустила мережу супермаркетів «Варус» та піцерія Mister Cat.

Власники автотранспорту можуть заправитися за віртуальні гроші у мережі автозаправок WOG. Крім цього грошима можна сплатити за покупку в мережі аптек АНЦ. Також криптовалюту приймають на сайті для покупки квитків Tickets, магазині мототехніки Mototek, магазині одягу Rechi.Ua.

Пожертвувати криптовалюту можна і на благодійність. Віртуальні гроші приймають United24, «Фонд Сергія Притули», «Superhumans», «Таблеточки», «Дім Рональда МакДональда в Україні», «Птахи Мадяра».

Як дізнатися, де можна витратити крипту

Щомісяця список тих, хто готовий надавати послуги та продавати товари та продукти за криптовалюту, поповнюється. Дізнатися його детальніше можна за допомогою програми Binance. Це щось на зразок «Приват24» у світі звичайних валют, там можна побачити всі магазини та організації, які приймають оплату криптою.

Як сплатити покупки криптовалютою

Процес оплати – схожий на оплату товарів пластиковою карткою з тією лише різницею, що не в кожному магазині є термінал (хоча термінали для крипти теж існують) власник віртуальних грошей просто переводить кошти на інший рахунок і таким чином платить за покупки.

Для оплати покупок криптовалютою необхідно завантажити програму White Pay або Binance Pay. Далі на сторінці оформлення замовлення потрібно вибрати відповідний спосіб оплати, вид криптовалюти, відкрити програму, відсканувати QR-код або підтвердити платіж іншим способом.

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