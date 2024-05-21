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  • У яких випадках борг за несплату комуналки не нараховується і що чекає на тих, хто не платить за послуги

У яких випадках борг за несплату комуналки не нараховується і що чекає на тих, хто не платить за послуги

Сьогодні 17:33
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На неокупованих територіях і там, де не ведуться бойові дії у 2024 році, споживачів дозволено штрафувати за несплату комунальних послуг.

Новости Днепра про У яких випадках борг за несплату комуналки не нараховується і що чекає на тих, хто не платить за послуги

Журналісти dnepr.info довідалися, хто може не платити за комунальні послуги.

Що буде, якщо не платити за комуналку

Споживачу комунальних послуг при несплаті за воду, електрику, газ чи опалення при несплаті нараховується пеня. Її розмір індивідуальний та зазначений у договорі з постачальником. Вона не може перевищувати 0,01% від суми боргу за кожен день прострочення платежу. А загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100% від загальної суми боргу.

Якщо споживач відмовляється платити та пеню також, то постачальник послуг може стягнути заборгованість через суд. Тому на решті країни діє нарахування штрафів та пені за несплату та стягнення заборгованості зі споживача через суд, а також можливі відключення боржникам газу, води, електрики.

Коли борг за комунальні послуги не нараховується

Якщо житло було пошкоджено внаслідок ракетного удару, то борги за несплату послуг ЖКГ не повинні нараховуватись. Після заяви власника нерухомості в поліцію про факт того, що житло постраждало від атак Росії, органи місцевого самоврядування проводять обстеження стану житла та оцінюють ушкодження. А комунальні підприємства у такому разі мають автоматично отримати інформацію про пошкодження нерухомості та оплату за свої послуги не нараховувати.

Також мешканці Дніпра, які виїхали за кордон, можуть подати заяви постачальнику комунальних послуг про те, що вони не живуть у своєму будинку чи квартирі і в такому разі не споживають послуги, а значить і не повинні платити.

Таке підтвердження необхідно надавати постачальникам кожні півроку. Довідкою про непроживання у квартирі може бути: довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування чи навчання, довідка про проходження військової служби, документи, що підтверджують факт перетину державного кордону України у відповідний період.

Надіслати довідку постачальнику послуг можна поштою або онлайн. Але якщо це мешканці багатоквартирного будинку, то платити за опалення все одно доведеться.

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Новости Днепра про У яких випадках борг за несплату комуналки не нараховується і що чекає на тих, хто не платить за послугиУкраїнська Новости Днепра про У яких випадках борг за несплату комуналки не нараховується і що чекає на тих, хто не платить за послугиРусский

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