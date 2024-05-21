ТОП-10 вакансій у Дніпрі, де військовозобов’язаним обіцяють броню: перелік

В Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, а Кабінет міністрів випустив нову Постанову, якою регулюється порядок бронювання військовозобов'язаних працівників під час мобілізації на різних підприємствах.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку вакансій, де потенційним співробітникам пропонують не лише зарплату, соціальний пакет, а й вказують на можливість бронювання.

Слюсар-механік у Дніпрі може заробити за місяць не лише від 23 до 27,5 тис грн, а й отримати бронь від мобілізації, якщо він є військовозобов’язаним. Від претендента потрібно мати навички роботи з ручним інструментом і не мати шкідливих звичок. Працювати потрібно буде повний робочий день.

Вантажник у Дніпрі також може отримати бронь від підприємства та заробляти за місяць від 17 до 22 тис грн. Працювати потрібно буде в режимі 2\2, підприємство надає житло, харчування, розвезення співробітників та медичне страхування. Співробітнику на цій посаді необхідно буде не лише завантажувати та вивантажувати посилки, а й перевіряти цілісність вантажу, сортувати відправлення за напрямками, сканувати вантаж та розміщувати його згідно зі стандартами компанії.

Продавець-касир у супермаркеті також може отримати броню і зароблятиме при цьому від 14,3 до 15,3 тис грн на місяць. Якщо немає досвіду – всьому готові навчити на місці, головне щоб потенційний співробітник не боявся фізичного навантаження, був уважним, стійким до стресів. До його обов’язків входитиме прийом товару, переміщення його зі складу до торгового залу, підтримання порядку у торговельному залі, обслуговування відвідувачів за касою, перевірка відповідності цінників.

Експедитор на підприємстві може заробляти від 17 до 18 тис. грн на місяць і мати бронь від мобілізації. До його обов’язків входитиме вивантаження молочної продукції до торгової точки. Від претендента потрібна комунікабельність, чесність, порядність.

Оператор ПК у логістичній компанії може заробляти 12 тис грн на місяць та мати бронь від підприємства. Від майбутнього співробітника потрібна уважність, відповідальність. Він повинен перевіряти документи, надані водієм, реєструвати авто в базі та запускати їх на територію. Графік роботи день-ніч 2\2.

Водій на самоскид у Дніпрі може заробляти від 45 до 55 тис. грн і при цьому мати бронь при мобілізації. Від претендента потрібен досвід роботи 2 роки. Рівень зарплати залежить від кількості ходок та перевезеного вантажу. До обов’язків входить вивіз ґрунту на самоскиді, перевезення будматеріалів. Працювати потрібно буде у місті та передмісті.

Обрубувач виробів із металу може заробити за місяць від 25 до 45 тис грн. Підприємство надає броню за потреби. Від майбутнього співробітника вимагається вміння користуватися великими та маленькими болгарками, гарна фізична форма. Графік роботи – позмінний.

20 тис грн на місяць обіцяють контент-мейкеру на місяць і якщо є необхідність – бронювання. Від претендента потрібен досвід роботи у створенні креативного контенту для соцмереж, комунікативні навички, досвід роботи в написанні публікацій та новин. Потрібно буде створювати контент для соцмереж, підтримувати позитивний імідж компанії, вигадувати та реалізовувати ідеї для фото.

Помічник по господарству до медичного центру, крім бронювання, може заробляти ще й від 15 до 30 тис грн на місяць. На посаді потрібно проводити регулярний огляд приміщень на відповідність вимогам експлуатації, своєчасно виявляти та усувати несправності, складати звітність на ремонтні роботи. Бажаний досвід у столярній, монтажній справі та ремонті сантехніки, навички роботи з дрилем.

Оператор на виробництво на олійноекстракційному підприємстві може заробляти від 18 до 25 тис грн на місяць. При необхідності йому нададуть броню. Від співробітника вимагається управління технологічним процесом, відстеження показників приладів та датчиків. Працювати потрібно в режимі 2/2.

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