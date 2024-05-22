Что в Днепре можно купить за криптовалюту: где ее уже принимают

Журналисты dnepr.info узнали, что можно купить за криптовалюту в Украине.
Криптовалюта – это не обязательно биткоин. Она может называться по-разному. Это любой вид валюты в виртуальной форме. Называют ее так потому что для защиты транзакций, сделанных в этой валюте используется специальное шифрование – криптография. В мире в ходу одновременно несколько разновидностей криптовалюты.
За криптовалюту в Украине можно купить различную технику – от смартфона до ноутбука. Правда, такие «деньги» принимают не все магазины. Скупиться за крипту можно в магазинах: «Фокстрот», Stylus, Yabluka. Также за крипту в Днепре можно купить еду – расчет в этой валюте в 2022 году запустила сеть супермаркетов «Варус» и пиццерия Mister Cat.
Владельцы автотранспорта могут заправиться за виртуальные деньги в сети автозаправок WOG. Помимо этого деньгами можно оплатить покупке в сети аптек АНЦ. Также криптовалюту принимают на сайте для покупки билетов Tickets, магазине мототехники Mototek, магазине одежды Rechi.Ua.
Пожертвовать криптовалюту можно и на благотворительность. Виртуальные деньги принимают United24, «Фонд Сергія Притули», Superhumans, «Таблеточки» , «Дім Рональда МакДональда в Україні», «Птахи Мадяра».
Ежемесячно список тех, кто готов предоставлять услуги и продавать товары и продукты за криптовалюту пополняется. Узнать его более детально можно с помощью приложения Binance. Это что-то вроде «Приват24» в мире обычных валют, там можно увидеть все магазины и организации, принимающие оплату криптой.
Процесс оплаты – схожий с оплатой товаров пластиковой картой с той лишь разницей, что не в каждом магазине есть терминал (хотя терминалы для крипты тоже существуют) владелец виртуальных денег просто переводит средства на другой счет и таким образом платит за покупки. Для оплаты покупок криптовалютой необходимо скачать приложение White Pay или Binance Pay.
Далее на странице оформления заказа нужно выбрать соответствующий способ оплаты, вид криптовалюты, открыть приложение, отсканировать QR-код или подтвердить платеж другим способом.
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Ирина
Автор:
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