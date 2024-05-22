Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Что в Днепре можно купить за криптовалюту: где ее уже принимают

Сегодня 17:28
просмотров

Криптовалюта – одна из разновидностей цифровой валюты. Эти деньги нельзя подержать в руках, но ими можно оплачивать услуги и делать покупки. В ряде стран ЕС с помощью криптовалюты выдают зарплату, ней можно рассчитаться за пребывание в отеле, потратить на покупки в магазине.

Новости Днепра про Что в Днепре можно купить за криптовалюту: где ее уже принимают

Журналисты dnepr.info узнали, что можно купить за криптовалюту в Украине.

Криптовалюта – это не обязательно биткоин. Она может называться по-разному. Это любой вид валюты в виртуальной форме. Называют ее так потому что для защиты транзакций, сделанных в этой валюте используется специальное шифрование – криптография. В мире в ходу одновременно несколько разновидностей криптовалюты.

Где уже принимают криптовалюту

За криптовалюту в Украине можно купить различную технику – от смартфона до ноутбука. Правда, такие «деньги» принимают не все магазины. Скупиться за крипту можно в магазинах: «Фокстрот», Stylus, Yabluka. Также за крипту в Днепре можно купить еду – расчет в этой валюте в 2022 году запустила сеть супермаркетов «Варус» и  пиццерия Mister Cat.

Владельцы автотранспорта могут заправиться за виртуальные деньги в сети автозаправок WOG. Помимо этого деньгами можно оплатить покупке в сети аптек АНЦ. Также криптовалюту принимают на сайте для покупки билетов Tickets, магазине мототехники Mototek, магазине одежды Rechi.Ua.

Пожертвовать криптовалюту можно и на благотворительность. Виртуальные деньги принимают United24, «Фонд Сергія Притули», Superhumans, «Таблеточки» , «Дім Рональда МакДональда в Україні», «Птахи Мадяра».

Как узнать, где можно потратить крипту

Ежемесячно список тех, кто готов предоставлять услуги и продавать товары и продукты за криптовалюту пополняется. Узнать его более детально можно с помощью приложения Binance. Это что-то вроде «Приват24» в мире обычных валют, там можно увидеть все магазины и организации, принимающие оплату криптой.

Как оплатить покупки криптовалютой

Процесс оплаты – схожий с оплатой товаров пластиковой картой с той лишь разницей, что не в каждом магазине есть терминал (хотя терминалы для крипты тоже существуют) владелец виртуальных денег просто переводит средства на другой счет и таким образом платит за покупки. Для оплаты покупок криптовалютой необходимо скачать приложение White Pay или Binance Pay.

Далее на странице оформления заказа нужно выбрать соответствующий способ оплаты, вид криптовалюты, открыть приложение, отсканировать QR-код или подтвердить платеж другим способом.

 

Читайте также:

 

Новости Днепра про Что в Днепре можно купить за криптовалюту: где ее уже принимаютУкраїнська Новости Днепра про Что в Днепре можно купить за криптовалюту: где ее уже принимаютРусский

Автор:


# # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В супермаркетах Днепра появилась черешня: цены
    Новости Днепра
    Сегодня 16:58
    В супермаркетах Днепра появилась черешня: цены

    В Днепре появилась сладкая летняя ягода, однако полакомиться ею стоит…

    Взрыв в Днепре: появились подробности от ОВА
    Новости Днепра
    Сегодня 15:31
    Взрыв в Днепре: появились подробности от ОВА

    Сегодня, 22 мая, во время воздушной тревоги в Днепре прогремел…

    Верховная Рада приняла законопроект по борьбе с «офисниками»: что угрожает нарушителям
    Новости Украины
    Сегодня 15:21
    Верховная Рада приняла законопроект по борьбе с «офисниками»: что угрожает нарушителям

    Сегодня Верховная Рада приняла законопроект по борьбе с нелегальными колл-центрами.

    Поезд из Днепра в Хелм будет курсировать быстрее почти на час
    Новости Днепра
    Сегодня 14:56
    Поезд из Днепра в Хелм будет курсировать быстрее почти на час

    Укрзализныця сообщила об изменении графика движения поезда Днепр — Киев…

    Последние новости

    В супермаркетах Днепра появилась черешня: цены
    В супермаркетах Днепра появилась черешня: цены

    В Днепре появилась сладкая летняя ягода, однако полакомиться ею стоит дорого.

    Сегодня 16:58
    10
    просмотров
    Задушил знакомого и сбежал во Львов: жителя Кривого Рога подозревают в умышленном убийстве
    Задушил знакомого и сбежал во Львов: жителя Кривого Рога подозревают в умышленном убийстве

    Жителя Кривого Рога подозревают в умышленном убийстве.

    Сегодня 15:32
    0
    просмотров
    Взрыв в Днепре: появились подробности от ОВА
    Взрыв в Днепре: появились подробности от ОВА

    Сегодня, 22 мая, во время воздушной тревоги в Днепре прогремел взрыв. Появились подробности от военной администрации.

    Сегодня 15:31
    38
    просмотров
    Поезд из Днепра в Хелм будет курсировать быстрее почти на час
    Поезд из Днепра в Хелм будет курсировать быстрее почти на час

    Укрзализныця сообщила об изменении графика движения поезда Днепр — Киев — Хелм.

    Сегодня 14:56
    30
    просмотров
    Как выглядела первая биржа труда в Днепре и что там находится сейчас (ФОТО)
    Как выглядела первая биржа труда в Днепре и что там находится сейчас (ФОТО)

    Первая биржа труда в Екатеринославе появилась более 100 лет назад. Называлась она «Дом трудолюбия», находилась в красивом особняке с лепным декором и помогала найти работу бедным и бездомным людям. Последние даже могли жить в стенах биржи.

    Сегодня 14:29
    3
    просмотров
    На Днепропетровщине суд обвинил отца пятерых детей в уклонении от мобилизации: в чем дело
    На Днепропетровщине суд обвинил отца пятерых детей в уклонении от мобилизации: в чем дело

    В Днепропетровской области судили отца пятерых детей, уклонявшегося от мобилизации.

    Сегодня 14:03
    3
    просмотров
    Оставайтесь в укрытиях: в Днепре раздался взрыв
    Оставайтесь в укрытиях: в Днепре раздался взрыв

    22 апреля в Днепре в 13.40 объявили воздушную тревогу.

    Сегодня 13:58
    16
    просмотров
    ТОП-5 новых вакансий с высокой зарплатой в Днепре: до 75 тысяч гривен
    ТОП-5 новых вакансий с высокой зарплатой в Днепре: до 75 тысяч гривен

    В Днепре за прошлую неделю появились новые вакансии с высокой зарплатой.

    Сегодня 13:57
    5
    просмотров
    Дважды обокрал одну и ту же квартиру: на Днепропетровщине поймали горе-вора
    Дважды обокрал одну и ту же квартиру: на Днепропетровщине поймали горе-вора

    В Желтых Водах полиция разоблачила 47-летнего мужчину, который обворовал квартиру 27 апреля и вернулся туда снова на следующий день продолжать кражу.

    Сегодня 13:34
    2
    просмотров
    КП «Днепропроводоканал» приглашает жителей Днепра на работу: какие вакансии
    КП «Днепропроводоканал» приглашает жителей Днепра на работу: какие вакансии

    В Днепре КП "Днепропроводоканал" опубликовало открытые вакансии.

    Сегодня 13:07
    104
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх