Що раніше було на місці відомого грузинського ресторану у центрі Дніпра (ФОТО)

На вулиці Січових Стрільців у Дніпрі є ціла низка старовинних будинків, які добре збереглися і сьогодні в них розміщуються офіси, магазини та різні заклади. Один із таких будинків перебуває на перетині вулиці з вулицею Шевченка. У старовинному особняку зараз знаходиться грузинський ресторан.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати історію цього будинку та дізналися, що там було раніше.

У 1860-х роках невелику ділянку на вулиці Олександрівській (тоді так називалась вулиця Січових Стрільців) викупив майбутній міський голова Катеринослава Іван Греков. Будинок на два поверхи звели на ділянці у 1880-х роках. Невеликий прибутковий будинок був виконаний в еклектичному стилі.

Досі на ньому можна побачити балкон з кованою ажурною огорожею та кований навіс над входом. Інші деталі декору фасаду в процесі експлуатації будинку були спрощені або не відновлені. Так змінилися габарити вікон на першому поверсі. Зроблено це було вже в післявоєнний час – на догоду гастроному, що розміщувався в будинку. Частина деталей ліпного декору в післявоєнний час просто не відновлювали.

Побудований будинок Греков віддав у володіння дружини, а та зробила з нього прибутковий. Квартири тут були невеликі, але з гарним ремонтом та меблями.

За життя вона стала почесною громадянкою Катеринослава, оскільки займалася розвитком жіночої освіти в місті. З моменту створення Мар’їнської гімназії Єлизавета Грекова була наставницею для її учениць. Весь вільний час вона приділяла заняттям із вихованок і допомагала засновниці гімназії Олександрі Риндовській, а всі свої гроші спрямовувала на розвиток головної справи життя – облаштування безкоштовних шкіл для дітей.

Після смерті Єлизавети Грекової талановиті міські учениці певний час отримували стипендію її імені. А всі свої статки жінка заповідала для розвитку безкоштовних шкіл у місті.

Свій великий будинок на розі вулиць Олександрівської та Поліцейської вона заповідала місту з умовою облаштування в ньому притулку для людей похилого віку.

Після війни будинок Грекової перетворився на комуналку, а на першому поверсі було відкрито гастроном.

«Мій рідний дім, двір! Тут жила з батьками та бабусею. На другому поверсі – квартири. Вхід із двору. На першому поверсі у 1950-х та до 1980-х був продуктовий магазин. Там працювала моя бабуся», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Ірина Ярошенко.

Згодом будівля перетворилася на напівофісний центр – на другому поверсі здаються в оренду приміщення, на першому зараз знаходиться грузинський ресторан.

фото: oldcity.dp.ua

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