Вночі над Дніпропетровщиною сили ППО знищили 5 “шахедів”

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Цієї ночі в Павлоградському районі оборонці збили 5 шахедів. Але без руйнувань не минулося. Пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури. А ще – три приватні будинки. Один з них зайнявся. Пожежу загасили. Постраждали чоловік та жінка. Обоє госпіталізовані в стані середньої тяжкості, – йдеться у дописі очільника ОВА.
Ввечері та вночі ворог також 5 разів атакував Нікопольщину. Застосовував важку артилерію, РСЗВ “Град” і дрон-камікадзе. Гучно було у райцентрі та Марганецькій громаді.
Пошкодження отримали об’єкти критичної інфраструктури. Люди не постраждали.
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