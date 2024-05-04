Вночі над Дніпропетровщиною сили ППО знищили 5 “шахедів”

Сили ППО збили 5 ворожих дронів.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Цієї ночі в Павлоградському районі оборонці збили 5 шахедів. Але без руйнувань не минулося. Пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури. А ще – три приватні будинки. Один з них зайнявся. Пожежу загасили. Постраждали чоловік та жінка. Обоє госпіталізовані в стані середньої тяжкості, – йдеться у дописі очільника ОВА.