Вночі ворог над Дніпропетровщиною сили ППО знищили ворожий шахед

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Вночі у Павлоградському районі оборонці знищили ворожий шахед. За влучну роботу дякую бійцям ПвК «Схід», – йдеться у дописі очільника ОВА.
В інших громадах області ніч пройшла без обстрілів.
Загалом вночі окупанти атакували 13-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ – рф.
В результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України було збито усі 13 “шахедів”.
Вчора ми писали про те, що у Дніпрі спростували новину про приїзд сотень військових з інших областей для “посилення” ТЦК.
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