Унікальну мозаїку з АТП у Дніпрі, яке постраждало від ракетного удару два роки тому, хочуть демонтувати

Мозаїку знімуть з фасади зруйнованої будівлі для подальшого її відновлення, повідомляє Технічний музей “Машини Часу”.
Також повідомляється, що потім мозаїка займе своє місце на виставці “Історія Перемоги”, яка розповість про постраждалі будівлі, історії очевидців подій та про артефакти, які з’явились у наслідок ракетних ударів РФ.
Для того, щоб відновити всю мозаїку, промалювавши її так, як вона виглядала у мирний час потрібні детальні фотографії мозаїки. Тож якщо ви маєте їх, то звертайтеся до Технічного музею “Машини Часу”.
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