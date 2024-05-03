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  • Унікальну мозаїку з АТП у Дніпрі, яке постраждало від ракетного удару два роки тому, хочуть демонтувати

Унікальну мозаїку з АТП у Дніпрі, яке постраждало від ракетного удару два роки тому, хочуть демонтувати

Сьогодні 20:11
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У Дніпрі планують зняти залишки унікальної мозаїки з АТП, яке знищило влітку 2022 року.

Новости Днепра про Унікальну мозаїку з АТП у Дніпрі, яке постраждало від ракетного удару два роки тому, хочуть демонтувати

Мова йде про АТП, яке зруйнувало ракетою ще в липні 2022 року. Частину мозаїки вже передали до музею, а тепер установа шукає вишку для демонтажу її залишків. 
 

Мозаїку знімуть з фасади зруйнованої будівлі для подальшого її відновлення, повідомляє Технічний музей “Машини Часу”.

Також повідомляється, що потім мозаїка займе своє місце на виставці “Історія Перемоги”, яка розповість про постраждалі будівлі, історії очевидців подій та про артефакти, які з’явились у наслідок ракетних ударів РФ.

Для того, щоб відновити всю мозаїку, промалювавши її так, як вона виглядала у мирний час потрібні детальні фотографії мозаїки. Тож якщо ви маєте їх, то звертайтеся до Технічного музею “Машини Часу”.

Новости Днепра про Унікальну мозаїку з АТП у Дніпрі, яке постраждало від ракетного удару два роки тому, хочуть демонтувати

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Новости Днепра про Унікальну мозаїку з АТП у Дніпрі, яке постраждало від ракетного удару два роки тому, хочуть демонтуватиУкраїнська

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