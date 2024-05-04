У Дніпропетровській області затримали підозрюваного у розповсюдженні наркотичних речовин

У підозрюваного знайшли 60 сліп-пакетів з наркотиками.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

2 травня поліцейські відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції провели санкціонований судом обшук за місцем мешкання зловмисника. В ході слідчих дій у підозрюваного виявили майже 60 сліп-пакетів та поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження, схожою на канабіс, а також ювелірні ваги й мобільні телефони, – йдеться у дописі ГУНП.

Усі вилучені речовини були доправлені на експертизу.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ.

Вчора ми писали про те, що на Дніпропетровщині песик втік від господарів на електричці у сусіднє місто.

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