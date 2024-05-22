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По Дніпровському району поцілили балістикою

Сьогодні 18:40
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Вибух, який чули в Дніпра вдень 22 травня, стався через "прильот" балістичної ракети.

Новости Днепра про По Дніпровському району поцілили балістикою

Вдень 22 травня жителі Дніпра та району чули гучний вибух. Згодом в ОВА повідомили, що окупанти атакували інфраструктуру області. Внаслідок удару сталася пожежа.

Пізніше керівник ОВА Сергій Лисак уточнив, що удару завдали балістичною ракетою, а приліт стався у Дніпровському районі. Є й у Новомосковському районі. Там пошкоджені 6 будинків і авто.

Прикордонна Нікопольщина пережила два десятки атак за день. Були артобстріли. Втім, переважна більшість – удари дронами-камікадзе.

Пошкоджені екскаватор, мікроавтобус, вантажівка і легкове авто. Понівечені двоповерховий житловий будинок, господарська споруда, газогін. Побиті магазин, адмінбудівля й агрофірма.

Всюди – без жертв.

Новости Днепра про По Дніпровському району поцілили балістикою

Новости Днепра про По Дніпровському району поцілили балістикою

Новости Днепра про По Дніпровському району поцілили балістикою

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