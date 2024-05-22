По Дніпровському району поцілили балістикою

Вдень 22 травня жителі Дніпра та району чули гучний вибух. Згодом в ОВА повідомили, що окупанти атакували інфраструктуру області. Внаслідок удару сталася пожежа.
Пізніше керівник ОВА Сергій Лисак уточнив, що удару завдали балістичною ракетою, а приліт стався у Дніпровському районі. Є й у Новомосковському районі. Там пошкоджені 6 будинків і авто.
Прикордонна Нікопольщина пережила два десятки атак за день. Були артобстріли. Втім, переважна більшість – удари дронами-камікадзе.
Пошкоджені екскаватор, мікроавтобус, вантажівка і легкове авто. Понівечені двоповерховий житловий будинок, господарська споруда, газогін. Побиті магазин, адмінбудівля й агрофірма.
Всюди – без жертв.
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