ТОП-20 вишів України за версією престижного рейтингу: які ВНЗ Дніпра опинилися у списку

Три університети Дніпра опинилися у рейтингу найкращих університетів України від SciVerse Scopus.

Відомий науковий портал оприлюднив рейтинг університетів, під час створення якого опиралися на інформацію із міжнародної наукометричної бази даних SciVerse Scopus. Брали до уваги кількість наукових робіт, написаних викладачами та студентами ВНЗ, а також зважали на їх цитованість.

У 2024 році оцінювали 214 ВНЗ України.

У рейтинговій таблиці українські університети ранжовані за індексом Гірша – кількісним показником, що базується на числі наукових публікацій і кількості їх цитувань.

ВНЗ Дніпра потрапили до другої “десятки” (2 скрін).

Три дніпровських університети потрапили до ТОП-20:

Дніпровський державний медичний університет – 12 місце (піднявся на одну позицію);

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара – 16 місце (спустився на дві позиції);

Український державний хіміко-технологічний університет – 18 місце (спустився на дві позиції);

Читайте також:

Українська

Автор: