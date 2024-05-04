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В Днепропетровской области задержан подозреваемый в распространении наркотических веществ

Сегодня 08:26
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У подозреваемого нашли 60 слип-пакетов с наркотиками.

Новости Днепра про В Днепропетровской области задержан подозреваемый в распространении наркотических веществ

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

2 мая полицейские отделения полиции №4 Криворожского районного управления полиции провели санкционированный судом обыск по месту жительства злоумышленника. В ходе следственных действий у подозреваемого обнаружили почти 60 слип-пакетов и полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения, похожим на каннабис, а также ювелирные весы и мобильные телефоны, — говорится в сообщении ГУНП.

Все изъятые вещества были доставлены на экспертизу.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УКУ.

Вчера мы писали о том, что на Днепропетровщине собачка убежала от хозяев на электричке в соседний город.

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