В Днепропетровской области задержан подозреваемый в распространении наркотических веществ

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
2 мая полицейские отделения полиции №4 Криворожского районного управления полиции провели санкционированный судом обыск по месту жительства злоумышленника. В ходе следственных действий у подозреваемого обнаружили почти 60 слип-пакетов и полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения, похожим на каннабис, а также ювелирные весы и мобильные телефоны, — говорится в сообщении ГУНП.
Все изъятые вещества были доставлены на экспертизу.
Задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УКУ.
Вчера мы писали о том, что на Днепропетровщине собачка убежала от хозяев на электричке в соседний город.
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