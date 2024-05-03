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В Днепре с 6 по 9 мая в тысячах квартир не будет света: адреса

Сегодня 22:00
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В Днепре на следующей неделе отключат свет.

Новости Днепра про В Днепре с 6 по 9 мая в тысячах квартир не будет света: адреса

В Днепре 6-9 мая Центральная энергетическая компания снова будет отключать некоторым абонентам свет на время проведения ремонтных работ.

Света не будет с 08:00 до 17:00 по адресу:

Понедельник, 6 мая

  • ул. Бориса Кротова: 1Б;
  • ул. Краснопольская: 1А, 3, 5-8, 11А, 13А, 15;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 116;
  • ул. Аэродром: 1-14, 14Б, 15-17, 32, 147, 211, 227, 268, 271, 303;
  • ул. Аэропорт: 33, 37, 39, 70, 79, 113, 114, 145, 160, 160Б, 169, 187, 209, 210А, 210Г, 211, 223А, 250,3;
  • ул. Строителей: 10Т, 10Н, 17, 295, 305;
  • ул. 152-й Дивизии: 160Д;
  • ул. Автозаводская: 1-43, 45Б, 46-48, 50-62, 64-86 (четные), 88Б, 90Г, 92-106 (четные), 112-124 (четнве), 128-136 (четные);
  • ул. Арбатская: 32М, 34, 36, 37, 38А, 39-49, 51, 53, 55;
  • ул. Зимняя: 1-18, 20;
  • ул. Кленовая: 1, 3, 5, 52;
  • ул. Крамского: 1, 3, 5-42, 43А, 44-47, 51Б;
  • ул. Криворожская: 1, 16А, 22В, 24-50 (четные);
  • ул. Надбалковская: 4-24 (четные), 30, 38, 40;
  • ул. Победителей: 1-46, 47А, 48-64, 65А, 66-73, 75, 77, 79-81, 84-110 (четные);
  • улица Алексея Тищика: 1, 2А, 3-19, 20А, 21-38, 40, 42, 44-48, 49А, 50-52, 53А, 54-66;
  • ул. Пржевальского: 2А, 4, 6, 8;
  • улица Седова: 1, 2Б, 3-5, 7-17, 18А, 19, 20, 22;
  • пер. Общественный: 1-5, 7, 9-13, 15-17, 18А, 19-21, 23, 27, 28А, 29-31, 34-42 (четные);
  • пер. Зимний: 1-6, 8;
  • пер. Изюмский: 12, 14, 31-41 (нечетные), 43А, 45, 46А, 47, 51А, 55, 57, 59, 61А, 63-69 (нечетные), 71А, 73, 75А, 77 83А, 85А,
  • 87-95 (нечетные), 109;
  • пер. Изюмский второй: 33;
  • пер. Крамского: 1, 4;
  • пер. Криворожский: 4-7, 9, 11, 13;
  • пер. Северный: 1-12, 14, 16;
  • проезд Тупиковый: 3-15 (нечетные);
  • проезд Шахматный: 2-9, 11, 12А, 14, 16-29, 30А, 31-34, 35А, 36-49, 51-65 (нечетные), 67А;
  • тупик Криворожский: 1-15 (нечетные), 23-25, 27-41 (нечетные);
  • ул. Надбалковская: 4-24 (четные), 30, 38, 40;
  • пер. Криворожский: 5-7, 9, 11, 13;
  • пер. Северный: 1-11, 12А, 14, 16;
  • проезд Шахматный: 34, 37, 38, 40-47, 49-67 (нечетные).

Вторник, 7 мая:

  • ул. Аэропорт: 39, 113, 114, 320;
  • ул. Национальной Гвардии: 19Г;
  • ул. Василия Слипака: 32, 34;
  • ул. Ивана Франко: 22, 24, 33, 37, 39;
  • ул. Победы: 212, 214, 216;
  • ул. Дмитрия Кедрина: 50, 52А, 54, 56А, 58, 60, 62, 64А;
  • ул. Криворожская: 12А, 14А, 16, 20;
  • ул. Павла Чубинского: 4А, 6А, 7-9, 11, 13А, 15А;
  • ул. Рабочая: 89, 91, 93А, 95, 97А, 99, 148, 174, 176, 178;
  • ул. Театральная: 1А, 5А, 6;
  • пер. Станостроительный: 4.

Среда, 8 мая:

  • ул. Макарова: 1-25 (нечетные);
  • ул. Холодноярская: 22-28 (четные);
  • ул. Братьев Воробьёв (Дмитрия Кедрина): 57;
  • ул. Криворожская: 2-8 (четные), 20;
  • ул. Макарова: 1-5, 7-9, 11-21 (нечетные), 23А, 25;
  • ул. Холодноярская: 21, 22-28 (четные);
  • пер. Станостроительный: 4.

Четверг, 9 мая:

  • Запорожское шоссе 30Л, 60, 60К, 68;
  • ул. Надежды Алексеенко: 106.

Свет могут вернуть раньше, если ремонтные работы завершат заранее.

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Новости Днепра про В Днепре с 6 по 9 мая в тысячах квартир не будет света: адресаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре с 6 по 9 мая в тысячах квартир не будет света: адресаРусский

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