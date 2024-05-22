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Как выглядела первая биржа труда в Днепре и что там находится сейчас (ФОТО)

Сегодня 14:29
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Первая биржа труда в Екатеринославе появилась более 100 лет назад. Называлась она «Дом трудолюбия», находилась в красивом особняке с лепным декором и помогала найти работу бедным и бездомным людям. Последние даже могли жить в стенах биржи.

Новости Днепра про Как выглядела первая биржа труда в Днепре и что там находится сейчас (ФОТО)

Журналисты dnepr.info узнали, где находилась первая биржа труда, какие услуги она предоставляла и как она сегодня выглядит.

«Дом трудолюбия» находился на улице Керосинной – сегодня это проспект Нигояна. Особняк, в котором она находилась был построен в 1911 году. Средства на строительство были выделены благотворительными организациями города. Выглядело здание весьма необычно. У него был пышно отделанный фасад главного корпуса с лепниной в форме голов льва, маскаронов в виде голов мифических героев и очень скромно оформленные остальные части здания.

К тому же здание в несколько этажей выглядело странно среди небольших глинобитных домиков, которые его окружали. «Дом трудолюбия» находился к рабочем, не богатом районе. Содержался дом на деньги из городского бюджета.

Новости Днепра про Как выглядела первая биржа труда в Днепре и что там находится сейчас (ФОТО)

 «Дом трудолюбия» специализировался на помощи бездомным, бедным, бывшим заключенным и инвалидам. Работу тут предлагали не сложную  — необходимо было делать бумажные пакеты и конверты.

Особняк в несколько этажей был условно разделен на две части. В первой были помещения, где трудились люди, в другой – работал своего рода приют для тех, кому некуда было идти. Люди могли тут переночевать, получить завтрак, обед или ужин в столовой. Рабочий день был 9 часовой, с  60 минутным перерывом на обед.

Новости Днепра про Как выглядела первая биржа труда в Днепре и что там находится сейчас (ФОТО)

Во время Первой мировой войны дом превратился в военный госпиталь, работники были уволены, а постоянные жители – выдворены. После этого в уже бывшем «Доме трудолюбия» был санитарный отдел, суд, прокуратура. В 1990-х годах из здания хотели сделать культурный центр. Сделали проект реконструкции, разобрали кровлю, пытались сделать новую, но дело не пошло.

Новости Днепра про Как выглядела первая биржа труда в Днепре и что там находится сейчас (ФОТО)

Его выкупили в частную собственность у города, но новый владелец не стал вкладывать в помещение средства в результате чего здание постепенно приходило в упадок.

Новости Днепра про Как выглядела первая биржа труда в Днепре и что там находится сейчас (ФОТО)

Сейчас в нем нет окон, дверей, крыши. Лепнина на фасаде кое-где осыпалась и была сбита толи в результате погодных условий, толи от действий вандалов.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск», А. Волок

 

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Новости Днепра про Как выглядела первая биржа труда в Днепре и что там находится сейчас (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как выглядела первая биржа труда в Днепре и что там находится сейчас (ФОТО)Русский

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