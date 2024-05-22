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В супермаркетах Днепра появилась черешня: цены

Сегодня 16:58
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В Днепре появилась сладкая летняя ягода, однако полакомиться ею стоит дорого.

Новости Днепра про В супермаркетах Днепра появилась черешня: цены

Черешню заметили в некоторых супермаркетах Днепра. Купить ягоду 1 сорта можно по акции за 139,90 гривен за килограмм в «Варусе». Обычная цена – 189 грн за килограмм.

Новости Днепра про В супермаркетах Днепра появилась черешня: цены

У «Ля Сильпо» черешня сортовая стоит 15,90 за 100 грамм. А черешня сорта «Кузнечик Закарпатья» аж 32,90. В обычном «Сильпо» свежей черешни еще нет, но можно купить сушеную за 99 гривен за 100 грамм.

Новости Днепра про В супермаркетах Днепра появилась черешня: цены

Новости Днепра про В супермаркетах Днепра появилась черешня: цены

 

Новости Днепра про В супермаркетах Днепра появилась черешня: цены

Большой выбор черешни представлен в супермаркете Dmart: обычная черешня ценой 148,50 грн/100 г, черешня Элит – 111/100 г, черешня Flora – 480 грн за 250 грамм и 588 грн за 350 грамм.

Новости Днепра про В супермаркетах Днепра появилась черешня: цены

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре можно купить молодые кабачки.

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