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  • «Сам сел и поехал»: на Днепропетровщине собачка убежала от хозяев на электричке в соседний город

«Сам сел и поехал»: на Днепропетровщине собачка убежала от хозяев на электричке в соседний город

Сегодня 21:36
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Песик сел на электричку и поехал в Никополь.

Новости Днепра про

В Никополе разыскали собачку Боню, которую несколько дней назад потеряли хозяева.

29 апреля владельцы собаки опубликовали в Facebook-сообществе «Хвостатые и четырехлапые Друзья. Украина! Никополь!» сообщение, в котором попросили помощи в поиске их собачки Бони. Она по словам хозяев, села в электричку в Алексеевке и поехала в Никополь.

Обращаемся ко всем, кто увидит нашего путешественника, с просьбой сообщить. Отдельно будем благодарны за возможность придержать час, пока будем добираться. Верим, что вместе мы его отыщем, – написали тогда хозяева.

Через несколько дней собачку, преодолевшую 14 км из родного дома в Никополь, нашли.

Хотим искренне поблагодарить всех, кто помогал, поддерживал в поисках нашего путешественника Бони. Благодаря Вам, вашим большим любящим сердцам он нашелся!!! Едем домой, – написала владелица.

С собакой все хорошо. Боня и хозяева уехали из Никополя домой на машине.

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