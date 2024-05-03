«Сам сел и поехал»: на Днепропетровщине собачка убежала от хозяев на электричке в соседний город

В Никополе разыскали собачку Боню, которую несколько дней назад потеряли хозяева.
29 апреля владельцы собаки опубликовали в Facebook-сообществе «Хвостатые и четырехлапые Друзья. Украина! Никополь!» сообщение, в котором попросили помощи в поиске их собачки Бони. Она по словам хозяев, села в электричку в Алексеевке и поехала в Никополь.
Обращаемся ко всем, кто увидит нашего путешественника, с просьбой сообщить. Отдельно будем благодарны за возможность придержать час, пока будем добираться. Верим, что вместе мы его отыщем, – написали тогда хозяева.
Через несколько дней собачку, преодолевшую 14 км из родного дома в Никополь, нашли.
Хотим искренне поблагодарить всех, кто помогал, поддерживал в поисках нашего путешественника Бони. Благодаря Вам, вашим большим любящим сердцам он нашелся!!! Едем домой, – написала владелица.
С собакой все хорошо. Боня и хозяева уехали из Никополя домой на машине.
Читайте также:
Автор:
В Днепре на следующей неделе отключат свет.
В Днепропетровской области мужчина пытался убить своего соседа.
В Днепре планируют снять остатки уникальной мозаики с АТП, которое…
Три университета Днепра оказались в рейтинге лучших университетов Украины от…
В Днепре на следующей неделе отключат свет.
В Днепропетровской области мужчина пытался убить своего соседа.
В Днепре планируют снять остатки уникальной мозаики с АТП, которое уничтожили летом 2022 года.
Три университета Днепра оказались в рейтинге лучших университетов Украины от SciVerse Scopus.
Появились результаты проверки воды в озере Курячем в Днепре.
В Днепре на улице Короленко появилась гигантская квочка.
Левый берег Днепра начал обустраиваться в начале 1950-х годов. Тогда тут стали появляться первые многоквартирные дома, обустраиваться зеленые аллеи и бульвары для прогулок, появились рынки, магазины и дома культуры. Одна из главных достопримечательностей этой части Днепра в то время был…
В Днепре пройдет суд над мужчиной, который изнасиловал и убил 11-летнюю девочку.
В Днепре начали отключать воду по долгам жителям многоквартирных домов.
Опасность касается всей Украины!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!