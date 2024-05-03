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  • ТОП-20 вузов Украины по версии престижного рейтинга: какие вузы Днепра оказались в списке

ТОП-20 вузов Украины по версии престижного рейтинга: какие вузы Днепра оказались в списке

Сегодня 19:20
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Три университета Днепра оказались в рейтинге лучших университетов Украины от SciVerse Scopus.

Новости Днепра про ТОП-20 вузов Украины по версии престижного рейтинга: какие вузы Днепра оказались в списке

Известный научный портал обнародовал рейтинг университетов, при создании которого опирались на информацию из международной наукометрической базы данных SciVerse Scopus. Принимали во внимание количество научных работ, написанных преподавателями и студентами вузов, а также учитывали их цитируемость.

В 2024 году оценивали 214 вузов Украины.

В рейтинговой таблице украинские университеты ранжированы по индексу Гирша – количественному показателю, основанному на числе научных публикаций и количестве их цитирований.

ВУЗы Днепра попали во вторую «десятку» (2 скрин).

Новости Днепра про ТОП-20 вузов Украины по версии престижного рейтинга: какие вузы Днепра оказались в списке

Три днепровских университета попали в ТОП-20:

  • Днепровский государственный медицинский университет – 12 место (поднялся на одну позицию);
  • Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара – 16-е место (спустился на две позиции);
  • Украинский государственный химико-технологический университет – 18-е место (спустился на две позиции);

Новости Днепра про ТОП-20 вузов Украины по версии престижного рейтинга: какие вузы Днепра оказались в списке

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Новости Днепра про ТОП-20 вузов Украины по версии престижного рейтинга: какие вузы Днепра оказались в спискеУкраїнська Новости Днепра про ТОП-20 вузов Украины по версии престижного рейтинга: какие вузы Днепра оказались в спискеРусский

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