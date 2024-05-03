ТОП-20 вузов Украины по версии престижного рейтинга: какие вузы Днепра оказались в списке

Три университета Днепра оказались в рейтинге лучших университетов Украины от SciVerse Scopus.

Известный научный портал обнародовал рейтинг университетов, при создании которого опирались на информацию из международной наукометрической базы данных SciVerse Scopus. Принимали во внимание количество научных работ, написанных преподавателями и студентами вузов, а также учитывали их цитируемость.

В 2024 году оценивали 214 вузов Украины.

В рейтинговой таблице украинские университеты ранжированы по индексу Гирша – количественному показателю, основанному на числе научных публикаций и количестве их цитирований.

ВУЗы Днепра попали во вторую «десятку» (2 скрин).

Три днепровских университета попали в ТОП-20:

Днепровский государственный медицинский университет – 12 место (поднялся на одну позицию);

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара – 16-е место (спустился на две позиции);

Украинский государственный химико-технологический университет – 18-е место (спустился на две позиции);

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