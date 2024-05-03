ТОП-20 вузов Украины по версии престижного рейтинга: какие вузы Днепра оказались в списке

Известный научный портал обнародовал рейтинг университетов, при создании которого опирались на информацию из международной наукометрической базы данных SciVerse Scopus. Принимали во внимание количество научных работ, написанных преподавателями и студентами вузов, а также учитывали их цитируемость.
В 2024 году оценивали 214 вузов Украины.
В рейтинговой таблице украинские университеты ранжированы по индексу Гирша – количественному показателю, основанному на числе научных публикаций и количестве их цитирований.
ВУЗы Днепра попали во вторую «десятку» (2 скрин).
Три днепровских университета попали в ТОП-20:
Читайте также:
Автор:
Левый берег Днепра начал обустраиваться в начале 1950-х годов. Тогда…
В Днепре пройдет суд над мужчиной, который изнасиловал и убил…
В Днепре начали отключать воду по долгам жителям многоквартирных домов.
Опасность касается всей Украины!
Левый берег Днепра начал обустраиваться в начале 1950-х годов. Тогда тут стали появляться первые многоквартирные дома, обустраиваться зеленые аллеи и бульвары для прогулок, появились рынки, магазины и дома культуры. Одна из главных достопримечательностей этой части Днепра в то время был…
В Днепре пройдет суд над мужчиной, который изнасиловал и убил 11-летнюю девочку.
В Днепре начали отключать воду по долгам жителям многоквартирных домов.
Опасность касается всей Украины!
В Кривом Роге на Днепропетровщине спасли собаку, которая оказалась замурованной в теплотрассе.
Сегодня Страстная пятница – предпоследний день Великого поста перед Пасхой. Она считается самым скорбным днем в году. В пятницу Иисус был распрят на Голгофе.
Очень скоро желающие получить высшее образование в Украине будут сдавать национальный мультипредметный тест. Основной этап регистрации лиц для участия в основных сессиях НМТ длился с 14 марта по 11 апреля включительно.
Центр Днепра застрял в пробках.
Аналитики подсчитали, сколько сейчас в Украине церквей УПЦ МП.
В Днепре 14-летней девушке, стрелявшей в свою знакомую, объявили о подозрении.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!