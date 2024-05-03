Урожай под угрозой: садоводов Днепра и области предупредили об опасности для плодовых деревьев

Аномально тёплая весенняя погода способствовала активному размножению садовых вредителей. На юге Днепропетровской области в плодовых насаждениях начался лет бабочек яблоневой плодожорки. Об этом сообщает Главное управление Госпродслужбы Днепропетровской области.
Это один из вредителей, который может уничтожить будущий урожай. Аномальное тепло также способствовало развитию болезней плодовых культур — мучнистой росы, плодовой гнили, парши.
Вдобавок к этому начался лет вишневой мухи, поэтому садоводов призывают обработать вишни и черешни, но не ранние, пестицидами с добавлением веществ против болезней косточковых — кокомикоза, монилиального ожога, плодовой гнили. Повторную обработку нужно провести после того, как вредители начнут вылупляться, но это нужно сделать как минимум за 20 дней до начала сбора урожая.
Садоводам, занимающимся выращиванием ягод и фруктов в промышленных масштабах, перед проведением химической обработки садов необходимо предупредить местные власти, а также владельцев пасек о времени и месте проведения — указать название, степень и срок действия токсичности препарата.
Напомним, ранее в Днепровском районе наблюдался массовый мор насекомых, который связали с тем, что аграрии приступили к обработке полей химикатами.
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