Куда пойти в Днепре на выходных: список мероприятий

Ознакомиться с деталями относительно мероприятий можно по ссылке .

Об этом сообщили в Туристическом информационном центре Днепра.

Жителей приглашают на театральные представления, экскурсии, концерты и арт-терапию.

В Днепре на выходных, 18 и 19 мая, запланировано немало интересных мероприятий для взрослых и детей.

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