Куда пойти в Днепре на выходных: список мероприятий
В Днепре на выходных, 18 и 19 мая, запланировано немало интересных мероприятий для взрослых и детей.
Жителей приглашают на театральные представления, экскурсии, концерты и арт-терапию.
Об этом сообщили в Туристическом информационном центре Днепра.
Список мероприятий 18 мая: 10:45 – Экскурсия по водному парку на байдарках; 11:00 – Спектакль «Кто на свете самый хитрый» в КПК «Днепропетровский; Академический Областной Украинский Молодежный Театр»; 12:00 – Спектакль «Коза – Дереза» в Днепровский городской театр кукол; 12:00 – Интерактивный мюзикл «Морские приключения Капитана Ринго»; 12:00 – занятие – «Артсвит детям. Природа идеи, идеи природы»; 12:00 – Экскурсия в Зоологический музей и немного истории города; 13:00 – «Парад оркестров» в Днепропетровской филармонии; 16:00 — Спектакль «Солнце в глазах твоих…» в Театр одного актера «Крик»; 16:00 — Спектакль «Скрипач На Даху» в Днепровском национальном театре Т.Г. Шевченка; 16:00 — Спектакль «Белое поветрие» в «Theatre «Verim»» 16:00 – «1000 лет органной музыки: органная версия» в Днепропетровском Доме органной и камерной музыки; 16:00 – Спектакль Мадам Рубинштейн – история легендарного успеха в Днепровском Академическом Театре драмы и комедии; 16:00 – Пешеходная экскурсия «Загадочный Монастырский остров»; 17:00 – «Рок в Опере» в Днепровский академический театр оперы и балета; 17:00 – Спектакль «Бешеный день, или Свадьба Фигаро» в КПК «Днепропетровский в Молодежном Театре». Список мероприятий 19 мая: 10:00 – Таромский хайкинг; 10:00 – Сплав по Суре на 12 км; 11:00 – Мастер класс по петриковской росписи; 12:00 — Музыкальное представление-игра с участием актеров и зрителей 5+ «Походеньки лиса Микити»; 12:00 – Экскурсия в Национальный центр аэрокосмического образования молодежи имени Макарова; 12:00 – Цирк на льду «Несокрушимые» в Днепровском государственном цирке; 12:00 – Автобусная обзорная экскурсия по Днепру; 12:00 – Экскурсия в культурно-деловой центр Менора. 13:00 – Экскурсия «Неизвестный Днепр: Новые планы» 15:00 — Арт-терапия “Освобождение от стресса и негативных чувств через образы и цветы». 16:00 — Комедийный спектакль «Дневник врага». 18:00 – «ROCK&ROLL» в Днепропетровской филармонии.
Ознакомиться с деталями относительно мероприятий можно по
ссылке. Читайте также:
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