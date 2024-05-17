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Куда пойти в Днепре на выходных: список мероприятий

Сегодня 16:50
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В Днепре на выходных, 18 и 19 мая, запланировано немало интересных мероприятий для взрослых и детей.

Новости Днепра про Куда пойти в Днепре на выходных: список мероприятий

Жителей приглашают на театральные представления, экскурсии, концерты и арт-терапию.

Об этом сообщили в Туристическом информационном центре Днепра.

Список мероприятий 18 мая:

  • 10:45 – Экскурсия по водному парку на байдарках;
  • 11:00 – Спектакль «Кто на свете самый хитрый» в КПК «Днепропетровский; Академический Областной Украинский Молодежный Театр»;
  • 12:00 – Спектакль «Коза – Дереза» в Днепровский городской театр кукол;
  • 12:00 – Интерактивный мюзикл «Морские приключения Капитана Ринго»;
  • 12:00 – занятие – «Артсвит детям. Природа идеи, идеи природы»;
  • 12:00 – Экскурсия в Зоологический музей и немного истории города;
  • 13:00 – «Парад оркестров» в Днепропетровской филармонии;
  • 16:00 — Спектакль «Солнце в глазах твоих…» в Театр одного актера «Крик»;
  • 16:00 — Спектакль «Скрипач На Даху» в Днепровском национальном театре Т.Г. Шевченка;
  • 16:00 — Спектакль «Белое поветрие» в «Theatre «Verim»»
  • 16:00 – «1000 лет органной музыки: органная версия» в Днепропетровском Доме органной и камерной музыки;
  • 16:00 – Спектакль Мадам Рубинштейн – история легендарного успеха в Днепровском Академическом Театре драмы и комедии;
  • 16:00 – Пешеходная экскурсия «Загадочный Монастырский остров»;
  • 17:00 – «Рок в Опере» в Днепровский академический театр оперы и балета;
  • 17:00 – Спектакль «Бешеный день, или Свадьба Фигаро» в КПК «Днепропетровский в Молодежном Театре».

Список мероприятий 19 мая:

  • 10:00 – Таромский хайкинг;
  • 10:00 – Сплав по Суре на 12 км;
  • 11:00 – Мастер класс по петриковской росписи;
  • 12:00 — Музыкальное представление-игра с участием актеров и зрителей 5+ «Походеньки лиса Микити»;
  • 12:00 – Экскурсия в Национальный центр аэрокосмического образования молодежи имени Макарова;
  • 12:00 – Цирк на льду «Несокрушимые» в Днепровском государственном цирке;
  • 12:00 – Автобусная обзорная экскурсия по Днепру;
  • 12:00 – Экскурсия в культурно-деловой центр Менора.
  • 13:00 – Экскурсия «Неизвестный Днепр: Новые планы»
  • 15:00 — Арт-терапия “Освобождение от стресса и негативных чувств через образы и цветы».
  • 16:00 — Комедийный спектакль «Дневник врага».
  • 18:00 – «ROCK&ROLL» в Днепропетровской филармонии.

Ознакомиться с деталями относительно мероприятий можно по ссылке.

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Новости Днепра про Куда пойти в Днепре на выходных: список мероприятийУкраїнська Новости Днепра про Куда пойти в Днепре на выходных: список мероприятийРусский

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